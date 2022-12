TagsCalendarioIl calendario ufficiale 2023 della Dinamo Banco di Sardegna



La Dinamo Banco di Sardegna è felice di presentare Ogni giorno in Sardegna, edizione 2023 del calendario ufficiale biancoblu. Prosegue il racconto non convenzionale della Sardegna declinato attraverso l'obiettivo del fotografo gallurese Nanni Angeli: protagonisti giocatori e giocatrici di Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab che accompagneranno i tifosi in un viaggio all'interno dell'isola, tra cultura, archeologia, sport, tradizione ed enogastronomia. Dodici mesi da vivere nello stupore delle infinite possibilità che la Sardegna offre tutto l'anno: non solo mare e sole nella stagione estiva, ma una vera e propria esperienza extrasensoriale a trecentosessanta gradi, resa possibile dal clima mite che fa dell'isola, perla al centro del Mediterraneo, una meta perfetta per turisti provenienti da tutto il mondo, e il posto ideale dove vivere grazie alla qualità della vita.



Nei tredici scatti, con un bonus speciale che ha come protagonista coach Piero Bucchi, impeccabile maestro d'orchestra nella suggestiva cornice del Palazzo di Città di Sassari, si va alla scoperta delle eccellenze isolane: dall'architettura all'archeologia passando per l'artigianato, la cultura declinata tra musica, arte e letteratura, fino alle innumerevoli attività sportive all'aria aperta (pesca, mountain bike, ippica, trekking) e le unicità enogastronomiche. Attività che attendono appassionati, turisti, amanti dei viaggi e isolani tutto l'anno, dodici mesi su dodici, per condurre i viaggiatori alla scoperta di una Sardegna dalle mille sfaccettature che può essere vissuta ogni volta sotto profili innovativi, fonte di arricchimento culturale e personale.



Ed ecco Jack Devecchi e Caterina Fara negli inediti panni di restauratori, coach Antonello Restivo insieme a Claudio Spanu e Stefano Gentile con la lectio magistralis nella storica biblioteca dell'Università turritana, Massimo Chessa e Lucrezia Cerri al fianco dei costumi tradizionali custoditi al Museo Etnografico Sanna, Debora Carangelo e Chris Dowe a chiacchierare con la centenaria signora Maria. A fare da comune denominatore la Dinamo, con i suoi colori, i suoi valori e gli ambasciatori delle tre squadre: un club orgogliosamente portavoce di una Sardegna inedita nelle principali ribalte italiane, europee e mondiali.



Per il settimo anno il concept del calendario è stato affidato a Nanni Angeli, assistito da Gianmichele Manca con la post produzione di Filip Gabriel: il gusto e la sensibilità artistica del fotografo gallurese emerge a ogni scatto, nel prosieguo di un percorso comune iniziato sei anni fa. La realizzazione del calendario, presto disponibile nel Dinamo Store e sull'e-commerce dinamobasket.com, è stata possibile grazie alla totale disponibilità di istituzioni, enti, comuni, associazioni e attività commerciali che hanno aperto senza riserve le loro porte al club; come di consueto fondamentale l'apporto di sponsor e partner biancoblu: sotto il coordinamento dell'ufficio marketing del club, Make It ha curato l'impaginazione grafica e Tipografia Gallizzi ha stampato il calendario, in un puntuale e proficuo gioco di squadra.



Le parole del Presidente Stefano Sardara che questa mattina, nella Club House di via Nenni, ha presentato ai media il calendario ufficiale 2023:



Stefano Sardara: "Siamo estremamente orgogliosi di poter presentare l'edizione 2023 del nostro calendario ufficiale, che anche quest'anno porta la firma del fotografo Nanni Angeli che tra poco ci racconterà il progetto sotto il profilo artistico. Io voglio innanzitutto ringraziare la dottoressa Elisabetta Grassi, direttrice del Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico "G.A.Sanna", il dottor Giuseppe Melosu, in rappresentanza della Soprintendenza e tutte le istituzioni, attività, privati e sponsor che hanno reso possibile la realizzazione. Il calendario rientra a pieno titolo nelle attività che ogni stagione portiamo avanti con l'obiettivo di far conoscere la Sardegna oltre i nostri confini. L'obiettivo è quello di esportare l'immagine di un'isola che va ben oltre il binomio sole-mare confinato ai mesi estivi, ma raccontare le peculiarità è le bellezze di una terra unica, che può essere una metà diversa sotto profilo sportivo, culturale, archeologico, enogastronomico. Sono convinto che sia stato fatto un grande lavoro e sono felice che la pandemia non abbia mai fermato questa attività di cui siamo eccezionalmente fieri".



La parola al fotografo Nanni Angeli: " Sono veramente contento e grato di firmare per il settimo anno il calendario ufficiale Dinamo: in questi sette anni portiamo avanti la volontà di inserire un club come la Dinamo -già fortemente legata alla sua terra- nel contesto sardo, in una concezione di più ampia intesa. Il club è già ambasciatore di un messaggio più ampio, rappresentando di fatto la squadra della Sardegna che porta avanti i valori della sua terra. Quest'anno abbiamo fatto uno step ulteriore, inserendo e incastrando, nonostante le difficoltà logistiche, tutte e tre le squadre Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab. Per ragioni logistiche abbiamo scelto Sassari come sfondo ma nella realizzazione abbiamo fatto in modo che ogni attivita e ogni scatto potesse essere riportato al contesto isolano più ampio".



In chiusura il commento di coach Piero Bucchi, tra i protagonisti degli scatti: "Come ben sapete io non sono sardo, ma lavorare qui moneta dando l'opportunità di conoscere un'isola inedita in inverno: la Sardegna è una terra che ingiustamente viene conosciuta solo per il mare e il sole, unici al mondo, ma che custodisce tantissime possibilità e ricchezze da scoprire. Credo sia importante dare il nostro contributo perché un pubblico sempre maggiore possa scoprire quali meraviglie nasconda".



