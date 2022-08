Ovunque Giganti

TagsDinamoDinamo Banco di Sardegna Sassari accanto alla Fondazione Mont’e Prama in una campagna di comunicazione in Italia e in Europa.



Sardara: “I Giganti sono il simbolo della nostra crescita e dei nostri successi” Muroni: “Previsti eventi promozionali in dodici città d’arte”



I giocatori della Dinamo sono ovunque identificati con l’appellativo di Giganti. Basterebbe questo a far capire quanto sia stretto il legame che unisce Sassari, la sua squadra ed un simbolo per eccellenza dell’archeologia e della storia sarda, un patrimonio di immenso valore che sarà ancora più evidenziato nella partecipazione alla campagna di comunicazione, che mira a posizionare i beni archeologici del territorio del Sinis sul mercato nazionale e internazionale.



2015



È dal 2015 che i Giganti sono entrati di diritto nella storia e nel modo di essere della Dinamo. Maglie da gioco, iniziative, diffusione e valorizzazione a livello nazionale e internazionale del simbolo e dell’archeologia sarda, un connubio che si è andato consolidando nel tempo e che affonda in radici molto profonde.



LA CAMPAGNA



La Fondazione Mont’e Prama, in stretta collaborazione con la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e il Cagliari calcio e partendo dagli accordi di collaborazione per la promozione di azioni turistiche e culturali congiunte, sottoscritti nei mesi scorsi con i due maggiori sodalizi professionisti sardi, intende organizzare dodici iniziative in altrettanti importanti città italiane (Palermo, Bari, Brescia, Venezia, Genova, Parma, in occasione delle partite che il Cagliari calcio disputerà nel prossimo campionato di serie B di calcio) ed europee (Salonicco, Digione, Milano, Bologna, Napoli, Trieste, in occasione delle partite che la Dinamo Banco di Sardegna Sassari disputerà nella prossima Cham-pions League e serie A1 di basket)



L’ACCORDO



Le suddette iniziative saranno organizzate dalla Fondazione in collaborazione con istituzioni culturali di quelle città e saranno oggetto di articolata comunicazione da parte delle società Cagliari calcio e Dinamo Banco di Sardegna Sassari, anche previa partecipazione di loro tesserati. Nell’ambito della stessa campagna, le società assicureranno una presenza del brand Mont’e Prama sulle loro maglie di gara e attraverso la presenza di cartellonistica presso lo stadio/palazzetto in occasione delle partite casalinghe, oltre che nei campi di allenamento. Nell’ottica dell’animazione locale nel territorio del Sinis, le società si renderanno disponibili per l’organizzazione di eventi sportivi e la partecipazione a manifestazioni promozionali di carattere culturale.



IL PRESIDENTE STEFANO SARDARA



“I Giganti sono il simbolo della nostra crescita e dei nostri successi sportivi in Italia e in Europa - ricorda Stefano Sardara, presidente della Dinamo Banco di Sardegna Sassari - la vittoria dello scudetto e delle coppe nazionali e internazionali sono avvenute nel segno di un simbolo identitario che sentiamo come nostro, a partire dai giocatori e proseguendo con i nostri tifosi e simpatizzanti. È stato dunque naturale e fisiologico studiare iniziative congiunte, legate alla valorizzazione del lavoro della Fondazione Mont’e Prama, da svolgersi sia in occasione dei nostri impegni nelle coppe europee che nelle più importanti trasferte del massimo campionato di basket”.



LA FONDAZIONE MONT’E PRAMA



“Si tratta di un importante momento di collaborazione, nel quale il mondo della cultura e dello sport si incontrano per promuovere congiuntamente l’immagine della Sardegna - dichiara Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama - ringrazio il Cagliari calcio e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari per aver sposato un modello che abbandona la logica della sponsorizzazione e adotta quello dell’accordo di sistema, in cui ogni soggetto partecipa attivamente alla crescita del brand integrato Sardegna: le dodici vetrine che il mondo della pro-mozione dei beni archeologici apriranno in Italia e in Europa in occasione di altrettanti prestigiosi eventi sportivi si inseriscono all’interno di una pianificazione triennale di promozione e comunicazione, che si affianca agli investimenti della Fondazione nel campo della ricerca, delle infrastrutture e della valorizzazione del Parco archeologico naturale del Sinis”.



Sassari, 4 agosto 2022



