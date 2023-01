'Partita chiave, vogliamo risalire'

TagsDinamoConferenza stampa di presentazione nella club house societaria del match contro Brindisi, ultima partita del girone di andata con la Dinamo appaiata in classifica ai pugliesi.



Analisi inizialmente affidata al centro Deshawn Stephens:



“Non esistono partite facili nel campionato italiano, ogni match è una battaglia, sappiamo di dover essere sempre al 100% come a Reggio Emilia per poter vincere, un successo in classifica cambia tutto”



Rimpianti per le partite precedenti?



“Sicuramente per la sconfitta con Brescia, eravamo in controllo dopo un bellissimo 3° quarto, è stata una lezione nel capire che devi avere continuità e attenzione per 40 minuti”



Vorresti avere più peso offensivo?



“Sicuramente a volte magari non ricevo tanti palloni, però devo essere sempre aggressivo, devo mettermi nel condizioni di poter essere più presente, a volte dipende proprio da me”



Campionato italiano come è cambiato dalla tua prima esperienza?



“Migliorato e di molto, squadre che fanno l’Eurolega, alcune Eurocup o Champions, il livello si è alzato anche degli stranieri che ci giocano”



Sei sempre molto positivo e propositivo, è tuo carattere?



“Grazie a mia madre, lei mi ha trasmesso questo tipo di atteggiamento, sempre sorridente, sempre positivo, a volte le cose possono andare anche negativamente ma il mio modo di essere è sempre questo”



Brindisi è forte a rimbalzo



“Sono una squadra di talento che ha più giocatori che vanno a rimbalzo, noi dobbiamo focalizzarci sulle caratteristiche individuali, per esempio Perkins è molto bravo in post basso ma anche tiro, quindi dobbiamo essere concentrati su ciò che prepariamo”



Prende poi la parola coach Piero Bucchi:



“E’ una partita molto importante dopo il successo di Reggio Emilia, sappiamo che dobbiamo essere continui e poter conquistare delle vittorie consecutive. Brindisi è una squadra di talento, che ha molti giocatori che attaccano 1vs1, dovremo fare una partita difensivamente di alto livello. Abbiamo come obiettivo quello di arrivare ai playoff, ogni partita è un piccolo mattoncino per raggiungere questo traguardo, è una partita difficile ma che vogliamo affrontare nel migliore dei modi, dobbiamo essere bravi a rimanere lucidi e sapere che si risolverà probabilmente punto a punto”



“Brindisi mi evoca tanti bei ricordi, ho passato 5 anni bellissimi, avrò l’occasione di salutare delle persone care nello staff, poi quando ci sarà la palla a due si giocherà e penserò esclusivamente alla partita”



Importanza di Robinson e Dowe



“Sono due giocatori che attaccano e creano gioco, è fondamentale non avendo tantissime possibilità all’interno dell’area come caratteristiche, Chris sta capendo cosa serve alla squadra anche senza segnare tanti punti, è stato fermo, ma sono contento dei progressi che sta facendo. Gentile sta cercando di recuperare la miglior condizione dopo lo stop forzato con gli antibiotici”



Su Kruslin



“Sta giocando delle grandi partite, lui è fondamentale anche difensivamente dove è molto solido e marca i migliori giocatori avversari, tira con oltre il 50% dall’arco nelle ultime cinque partite dove è sempre andato in doppia cifra, è importante per noi”







Sassari, 13 gennaio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna