Pazzesca Dinamo, passa da miglior terza

TagsDinamo WomenLONDON – DINAMO 75-82 (20-20 / 40-45 / 57-66) La Dinamo conquista un'incredibile vittoria a Londra contro le quotatissime londinesi, vincendo 82-75, al termine di un match dominato, giocato con estrema lucidità e con tantissime protagoniste. Carangelo gestisce il ritmo, Thomas e Makurat sono splendide, Ciavarella la chiave da 4 tattica, mentre Holmes è MVP assoluta, sfiorando un'altra tripla doppia con 18 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per 29 di valutazione. Capolavoro di Restivo che passa il turno con le sue ragazze come miglior terza dell'Eurocup.



Dinamo senza paura né timori reverenziali affronta Londra a viso aperto. La squadra di Restivo combatte sin dalla palla a due e gioca un primo quarto di altissimo livello. L’approccio fisico è di valore, Carangelo è l’anima della squadra, tutte difendono e si aiutano, la tripla di Thomas vale addirittura il 12-16. Harrigan è il grande spauracchio dell’andata, le britanniche in casa hanno battuto anche Villeneuve e sono un osso durissimo, non puoi sbagliare niente. Tutto il quintetto va a segno, ci sono più protagoniste, le Women ci sono (20-20 al 10’)



Mamma mia che partita le ragazze, con grande coraggio, Holmes è in partita, Carangelo mette un siluro in transizione, Toffolo converte gli scarichi (26-30 al 14’). Punteggio altissimo, il Banco deve stare attentissimo ad Harrigan che si può accendere in qualsiasi momento. Holmes è straordinaria, gioca una partita pazzesca, 13 punti con 6/8 dal campo, 5 rimbalzi e 4 assist in 15’ per un match spaziale, il break è di Sassari (29-37). È letteralmente immarcabile. Una tripla di Makurat porta addirittura la Dinamo avanti 31-42, giocando un match davvero stupendo. Londra però è squadra costruita per grandi traguardi e ha giocatrici in grado di girare l’inerzia, Battle, Winterburn e Leonard confezionano il 6-0 che riporta dentro le londinesi. (37-42). Harrigan è nata per competere, il suo gioco da 3 punti vanifica tutto il break del Banco, partita completamente riaperta (40-42). Un siluro di Makurat dopo l’ennesima eccellente circolazione vale il 40-45 dell’intervallo lungo.



Dinamo incredibile che tira con il 51% dal campo, ha già 15 assist e 6 recuperi, mantenendo un livello di gioco da top team. 13 punti, 6 rimbalzi e 5 assist per una straordinaria Holmes, Makurat 10 punti.



Quando Londra prova il massimo sforzo per rientrare, la Dinamo continua a giocare un basket molto attento e redditizio, i dettagli contano, Holmes è MVP assoluta, partita incredibile per la texana che manda in difficoltà la difesa di Londra, 18 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per Joyner al 30’. Londra trova un preziosissimo aiuto dalla veterana Snytsina, una penetrazione con fallo di Winterburn a 8 decimi dalla fine permette alla squadra di casa di rimanere in scia (59-66).



Adesso è autentica battaglia, Londra prova a rientrare a tutti i costi, la Dinamo tiene da grande squadra, matura, lucida, che capisce i propri limiti e giocare da vero gruppo. Carangelo gestisce sempre il ritmo, il Banco tiene al 35’ (63-72). Restivo va con il quintetto piccolo con Ciavarella da 4 tattica insieme a Makurat, Thomas, Carangelo e Holmes. Proprio l’ex giocatrice di Bologna realizza una tripla chiave a 3’ dalla fine che danno il massimo vantaggio a Sassari (65-77). Londra non demorde e prova il tutto per tutto, spinge al massimo, aggredisce il Banco che accusa la stanchezza, arriva fino al 72-77, poi ci pensa una tripla incredibile di Makurat a 1’20” dalla fine a ridare fiato alla Dinamo (72-80). Il Banco conquista una vittoria straordinaria, al termine di un match dominato, giocato davvero ad alto livello, finisce 75-82 con gli abbracci di tutta la squadra, capolavoro delle Women chapeau.



Sassari, 15 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna