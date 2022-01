Pedras e Gigantes: un anno con i giganti

TagsDinamo IslandNei Dinamo Store e su dinamostore.it in vendita il calendario ufficiale 2022



Raccontare una Sardegna inedita, lontana dalle copertine patinate, ma avvolta di fascino e unicità: ancora una volta il calendario ufficiale della Dinamo Banco di Sardegna si prefigge un obiettivo ambizioso e per farlo si avvale del lavoro di squadra tra eccellenze tutte isolane.



Il progetto, giunto alla settima edizione, completamente ideato e realizzato dallo staff marketing e comunicazione del club, si inquadra nelle attività di promozione e comunicazione degli attrattori della Sardegna, d’intesa con l’Assessorato al turismo, artigianato e commercio della Regione Autonoma della Sardegna. Da sei anni è l’obiettivo del fotografo Nanni Angeli a raccontare l’Isola dei giganti, affiancato dalla consulenza di Gianmichele Manca e dalla postproduzione di Filip Gabriel; mentre la stampa come di consueto è affidata alla Tipografia Gallizzi, storico partner Dinamo. L’edizione 2022 si declina attraverso il tema Pedras e Gigantes, le rocce, le pietre e le montagne, mastodontiche architetture create dalla natura che costellano la Sardegna e affiancano con le loro forme uniche e suggestive modellate da vento e agenti atmosferici le diverse sfaccettature di un’isola millenaria e che sempre più spesso sono meta per i tanti turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Per la prima volta il calendario ha come protagonisti giocatori e giocatrici di Dinamo e Dinamo Women, insieme ai due coach Bucchi e Restivo: a tredici location esclusive sono stati abbinati i giganti ambasciatori speciali di una Sardegna inedita declinata attraverso le meraviglie della natura.



Il calendario Pedras e Gigantes è disponibile nel Dinamo Store di via Pietro Nenni, a Sassari, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 18:30 e sull’e-commerce dinamostore.it.



Sassari, 10 gennaio 2022



Ufficio comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna