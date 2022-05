“Pensiamo già a Gara 2”

Tagsplayoff 2022Le parole di coach Piero Bucchi



Il commento a caldo del tecnico della Dinamo Banco di Sardegna Piero Bucchi:



“Credo la partita sia sfuggita di mano quando, sul -2 del 53-51, abbiamo fatto un recupero difensivo ma la palla è finita nelle mani di Hines che ha segnato il +4 e lì è iniziata un’altra partita. Credo che questa azione abbia segnato una demarcazione tra le due parti di gara, della partita. Serie 1-0 per Milano ma pensiamo già alla prossima sfida. Dobbiamo ovviamente adeguarci in fretta, sapere che questo è il ritmo che dobbiamo tenere se vogliamo migliorare la serie, quindi dovremo aumentare il ritmo e cercare a essere più bravi a eseguire sotto pressione, perché Milano ha fatto una grande prova corale in difesa come di abitudine. Niente che non mi aspettassi, la verità. Ho le idee chiare su cosa dobbiamo fare, se basterà non lo so perché sappiamo di avere davanti Milano con tutto il suo potenziale. Fino all’azione che ho descritto eravamo in partita, con tutte le difficoltà: abbiamo preso indicazioni su tutti, lavoreremo in questo senso e vediamo se basterà”.







