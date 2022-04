Piredda si veste d'azzurro

TagsDinamo AcademyGrande notizia per la Dinamo Academy del responsabile tecnico Massimo Bisin. Stefano Piredda, classe 2006, è stato convocato nella nazionale under 16, che si radunerà dal 14 al 16 aprile a Novara.



Tra i 22 giocatori che lavoreranno con il nuovo coach Mangone, Piredda è l’unico rappresentante di una squadra sarda.



Un bellissimo riconoscimento per il lavoro svolto in questi mesi anche con coach Zucca nell’under 17, coach Carlini nell’under 19 e per il coordinamento dello staff biancoblu.



Piredda sarà in campo giovedì 7 aprile con gli under 19 per andare a caccia del titolo regionale nella partita interna contro il Sant’Orsola, in programma alle 19:45 al PalaSerradimigni. In caso di vittoria la Dinamo sarà campione.







Sassari, 4 aprile



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna