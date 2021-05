Playoff LBA: alle 18 Gara 1

TagsPlayoff LBAI giganti in campo contro Venezia nella prima sfida dei quarti di finale



Venezia-Sassari, 690 giorni dopo. Tanti sono passati da quella famosa Gara 7 del giugno 2019 in cui gli orogranata hanno conquistato, al termine di una serie accesa e combattuta, che ha entusiasmato tifosi, appassionati e addetti ai lavori, il secondo scudetto della loro storia.



Quasi due anni dopo il campionato LBA ritrova i playoff e queste due piazze del basket ripartono proprio dal campo del Taliercio, teatro dell’ultima sfida della postseason.



La Dinamo Banco di Sardegna è arrivata in Laguna martedì dove ha immediatamente messo nel mirino la serie con gli orogranata: Marco Spissu e compagni sanno di dover approcciare al meglio quella che si annuncia l’ennesima battaglia con Venezia, in un format inedito che prevede il back to back con Gara 1 e Gara 2 oggi e domani. Dopo lo scivolone con Cantù di lunedì gli isolani sono chiamati al riscatto per difendere il campionato disputato finora, nonostante le numerose difficoltà affrontate e il lungo stop per Covid.



I playoff sono un campionato a parte, lo ha sottolineato anche Marco Spissu alla vigilia di Gara 1, e l’imperativo è scendere in campo con aggressività e concretezza consapevoli che con un’avversaria profonda, arcigna e combattiva come Venezia ogni errore si paga a caro prezzo.



“I playoff sono un campionato a parte, si riparte dallo 0-0 e tutto quello che hai fatto in parte non conta più _ha detto il play sassarese_. Noi giocatori viviamo per affrontare partite come queste e l’entusiasmo si sente, non sarà facile, conosciamo il valore di Venezia, ma dove non arriva la fatica arriva il cuore. Faremo di tutto per provare a portarne una a casa già nelle prime due sfide, sarebbe bellissimo”.







Forza giganti: inizia la giostra playoff ed è ora di difendere quanto costruito, con la nona partecipazione ai playoff in undici anni di massima serie.



Venezia. La società orogranata del presidente Federico Casarin prosegue nel segno del ciclo di continuità aperto nella stagione 2017-2018 con Walter De Raffaele in panchina e uno zoccolo duro di giocatori che hanno portato in Laguna due scudetti, una coppa continentale e una Coppa Italia. Venezia, che è l’ultima squadra ad aver conquistato il titolo nella finale scudetto disputata nel 2019 proprio con Sassari, ha lavorato sulle conferme rinnovando tutto il roster dello scorso anno: a partire dal capitano Michael Bramos, alla sesta stagione a Venezia, fermato dall’infortunio occorso a Sassari nella sfida di ritorno, passando per gli italiani De Nicolao, Tonut, Mazzola e Cerella, cui è stato aggiunto il giovanissimo Davide Casarin, classe 2003 e figlio d’arte, fino agli stranieri. Confermati infatti Jeremy Chappell, al secondo anno in orogranata, Julyan Stone, Mitchel Watt, Gaspar Vidmar e l’Mvp Austin Daye. Unici innesti Isaac Fotu, lo scorso anno a Treviso, Luca Campogrande, arrivato dopo l’esclusione della Virtus Roma dal campionato, e Wes Clark, che ha riportato un infortunio nella sfida dell’ultima giornata di regular season. Per i playoff l’Umana ha aggiunto al suo roster una vecchia conoscenza biancoblu: Curtis Jerrells, che lo scorso anno in maglia Dinamo ha conquistato da Mvp la Supercoppa Italiana.



Dinamo Tv. Come di consueto Dinamo Tv racconterà tutte le sfide della Dinamo 2020-2021: l’appuntamento a partire dal prepartita è su dinamobasket.com e sulla pagina ufficiale Facebook Dinamo Sassari. Interviste, approfondimenti e web social cronaca accompagneranno tifosi e appassionati in occasione di tutte le partite del Banco.



Sassari, 13 maggio 2021



Dinamo Banco di Sardegna