Pronte, partenza, via: inizia la stagione delle Women

TagsDinamo Women 2021-2022Day one per Cinzia Arioli e compagne: oggi visite mediche e primo allenamento al PalaSerradimigni



È iniziata ufficialmente questa mattina la stagione 2021-2022 delle Dinamo Women, nella seconda annata della formazione femminile: il primo giorno di scuola per Cinzia Arioli e compagne è iniziato presto con prelievi, tampone di rito e visite mediche. Nello studio del dottor Antonello Cuccuru, con il Medical Dinamo Lab impegnato come sempre a seguire gli atleti biancoblu dall’inizio della stagione, si sono svolte le consuete visite mediche: oltre al capitano Cinzia Arioli, accolte dalla team manager Roberta La Mattina, a Sassari sono arrivate Giovanna Pertile, al secondo anno in maglia Dinamo, Marida Orazzo, Giulia Moroni, Veronica Dell’Olio, Giulia Patanè e Tina Trebec. Aggregate al gruppo anche le giovanissime Maria Luisa Scanu, Caterina Fara, grazie alla collaborazione ormai consolidata con il Basket 90, e Alice Costantini.



Nel pomeriggio primo appuntamento stagionale al PalaSerradimigni: sotto la guida di coach Antonello Restivo, affiancato dal preparatore fisico Andrea Paolella e all’assistant Andrea Vasconi le Women hanno mosso i primi passi sul parquet di casa.



“Non vedevamo l’ora di iniziare _commenta coach Restivo a margine dell’allenamento_ e per quanto sia davvero il giorno 1 sono contento perché ho visto delle facce contente ed entusiaste di iniziare. Ci attende una bella stagione di sfide, il primo appuntamento in agenda è quello del 23 settembre con la sfida di andata di EuroCup Women con BBC Grengewald: ci focalizzeremo subito su questo e chiederò intensità alle ragazze già da questa settimana”.



Per tutta la settimana le Women si alleneranno tra lo Stadio dei Pini e il PalaSerradimigni, bisognerà aspettare però qualche giorno prima di vedere la squadra al completo poiché Maggie Lucas si unirà al gruppo ai primi di settembre.



In bocca al lupo, ragazze!



Sassari, 23 agosto 2021



