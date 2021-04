“Queste ragazze hanno un cuore grande quanto l’isola”

TagsDinamo femminileLe parole di coach Antonello Restivo



Un Antonello Restivo raggiante commenta la vittoria delle sue ragazze nel post partita: “Non saprei come definire una partita come questa, una gara così si può solo sognare: una Gara 3 pazzesca di una serie pazzesca. Abbiamo approcciato benissimo a Gara 1 secondo me in Gara 2 se avessimo fatto bene un paio di cose avremmo potuto portarla via. Mi dispiace essere partiti così oggi: nell’avvio le nostre difficoltà erano molto legate ad attacco-difesa, in attacco stavamo facendo fatica poi quando ci siamo calmati -perché eravamo molto tesi- abbiamo ripreso in mano la partita. Non abbiamo mai smesso di inseguire perché abbiamo un cuore grande quanto tutta l’isola: siamo davvero tutti felicissimi, le ragazze sono raggianti. Devo ringraziare il mio staff che ha lavorato duro per tutto l’anno e la società perché ci è sempre stata vicina. Non è stata una stagione facile ma il ringraziamento più grande lo devo a queste ragazze: come ho detto una volta possono far arrabbiare ma meritano davvero di essere amate e sostenute. Perché se riesci a star loro vicino, aiutandole a superare i limiti possono firmare delle prestazioni incredibili: come quella di questa sera che penso sia stato uno spot per il basket femminile”.



Sassari, 24 aprile 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna