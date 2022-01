Ragusa-Dinamo Women rinviata: fissati i recuperi

TagsDinamo WomenLa Lega Basket Femminile ha comunicato la variazione di orario delle prossime sfide



Prosegue lo stop delle Dinamo Women, ferme da quasi due settimane a causa dei rinvii dovute ai focolai riscontrati nelle squadre avversarie: come nella sfida inizialmente in programma martedì al PalaSerradimigni anche l’incontro di domenica previsto a Ragusa contro a Virtus Eirene non si disputerà.



La Lega Basket Femminile però ha predisposto i recuperi dei match rimandati causa Covid: intanto la partita con Sesto San Giovanni, inizialmente in programma il 1°gennaio, si giocherà mercoledì 23 febbraio alle 19 al PalaSerradimigni. In agenda anche il recupero del confronto casalingo con Ragusa saltato martedì 25: l’appuntamento è fissato sul parquet sassarese di piazzale Segni martedì 1°marzo alle 17, resta invece da definire la data del recupero in Sicilia. Variazione di orario anche per la sfida con la Virtus Bologna: sabato 05 febbraio alle 17 le Women torneranno in campo nel match casalingo con le V nere.



Sassari, 27 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna