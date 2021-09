Ragusa si aggiudica il Memorial Passalacqua

TagsDinamo Women 2021-2022Secondo test per le Women che cedono alle padrone di casa: spiccano Lucas 830 pt, 7 rb) e Arioli (15 pt, 9 fs)



Si è chiusa oggi la tre-giorni del Memorial Passalacqua: il triangolare in scena al PalaMinardi di Ragusa con la vittoria delle padrone di casa della Virtus Eirene che si sono imposte sulle Women e su Campobasso. Per le ragazze di coach Restivo si chiude un weekend di test interessanti in vista degli imminenti impegni, con la sfida del Qualification Round di EuroCup Women in agenda il 23 settembre. Le sassaresi hanno pagato l’assenza della lunga slovena Tina Trebec, rimasta in Sardegna per precauzione, e quella di Jessica Shepard dalla prossima settimana impegnata con i playoff di Wnba. Tuttavia, al netto delle due sconfitte, Cinzia Arioli e compagne hanno avuto modo di verificare il lavoro fatto finora con la consapevolezza che ad attenderle c’è una lunga stagione ma la strada è quella giusta.



Premiata Maggie Lucas come miglior realizzatrice del torneo: Machine Gun ne ha messo a referto 64 in due partite.



Coach Restivo manda in campo lo stesso quintetto con Moroni, Orazzo, Lucas, Patanè e Dell’Olio; le padrone di casa scavano subito il gap scappando sull’8-0: Maggie Lucas, ieri protagonista di una prestazione monstre, sblocca le sue e infila i primi 11 punti isolani. Ragusa però lavora bene e monetizza i falli avversari, a referto il capitano Arioli. La tripla allo scadere di Lucas chiude il primo quarto 24-18. Le sassaresi ricuciono fino a -4 con Moroni ma la reazione delle siciliane scrive il nuovo +10. Timeout Dinamo. Ruzicskova punisce dai 6,75 ma Maggie Machine Gun risponde colpo su colpo con un break di 5-0 che accende le biancoblu.Santucci e Romeo trascinano la Virtus, il capitano Arioli punisce da fuori e chiude un 2+1 che accorcia le distanze. Alla seconda sirena è 51-36. Al rientro dall’intervallo lungo Orazzo si iscrive a referto ma le padrone di casa firmano il +20. Le ragazze di Restivo faticano a trovare il canestro e Ragusa resta in controllo totale (77-48 al 30’). Negli ultimi 10’ non cambia il copione, Ragusa scappa via e le Women inseguono, pagando le poche rotazioni e l’extra sforzo della sfida di ieri. Al PalaMinardi finisce 95-69, spiccano i 30 punti di Maggie Lucas (64 in due giorni) conditi da 7 rimbalzi, i 15 punti del capitano Cinzia Arioli che sfiora la doppia doppia con 9 falli subiti, buon lavoro in cabina di regia per Giulia Moroni (8 assist) e in generale un buon apporto dalla pattuglia italiana.



Ragusa- Dinamo Women 95-69



Parziali: 24-18; 27-18; 26-12; 18-21.



Progressivi: 24-18; 51-36; 77-48;95-69.



Virtus Eirene. Tumeo, Romeo 15, Consolini 19, Chessari, Sammartino, Kacerik 2, Tagliamento 12, Bucchieri 2, Popovic 16, Ruzickiva 11, Terrone, Santucci 18. All. Recupido



Dinamo. Orazzo 3, Dell’Olio 4, Moroni 4, Arioli 15, Patanè, Mitreva 2, Kozhobashiovska 2, Lucas 30, Pertile 9, Fara, Scanu . All.: Restivo.



Sassari, 12 settembre 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna