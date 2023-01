'Reggio Emilia finta ultima'

TagsDinamoLa Dinamo è partita in serata per Reggio Emilia, Stefano Gentile ci parla della sfida che attende i giganti. Domenica alle 17:30 Sassari affronterà al PalaBigi, Reggio Emilia, in una partita chiave per il proseguo della stagione.



“Reggio Emilia è partita male, ma oggi è tutt’altra squadra, lo ha dimostrato vincendo nettamente con Pesaro, ha un roster di talento ed esperienza con giocatori importanti, siamo consapevoli dell’importanza della sfida, che sarà molto difficile, dobbiamo essere continui e giocarcela per 40’, solo così possiamo portare a casa un successo”



Sassari, 7 gennaio 2023



