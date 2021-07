Regular season BCL: per la Dinamo esordio in Germania

TagsBasketball Champions LeagueI giganti di coach Cavina inizieranno il cammino europeo martedì 5 ottobre in casa del Ludwigsburg



La Basketball Champions League ha ufficializzato questo pomeriggio le date delle sei gare di regular season che la Dinamo Banco di Sardegna disputerà a partire dal prossimo 5 ottobre. Il viaggio europeo di David Logan e compagni inizierà con una doppia trasferta, prima sul parquet dell'Arena di Ludwigsburg e poi al Pabellon Santiago Martin di Tenerife (mercoledì 13). Esordio casalingo per i biancoblu mercoledì 27 ottobre contro la vincente del Qualification Round T4 (Le Mans, Levski, Hapoel Eilat, Opava, Parma e Prometey le sei pretendenti).



Novità assoluta della competizione sarà il “monday night” ed eccezionalmente di lunedì si giocherà la partita più importante della giornata di BCL. I giganti apriranno così il girone di ritorno al PalaSerradimigni lunedì 8 novembre contro i tedeschi del MHP, un mese dopo (mercoledì 8 dicembre) è in programma l’ultima trasferta europea del 2021 in casa della vincente del QRT4. Il turno conclusivo si giocherà in contemporanea con l'altra sfida del girone martedì 21 dicembre a Sassari contro Tenerife.



Di seguito le date e gli orari delle sfide di regular season:



Gameday 1



Martedì 5 ottobre 2021 | ore 20:00



MHP Riesen Ludwigsburg - Dinamo Banco di Sardegna



Gameday 2



Mercoledì 13 ottobre 2021 | ore 20:30



Lenovo Tenerife - Dinamo Banco di Sardegna



Gameday 4



Mercoledì 27 ottobre 2021 | orario da definire



Dinamo Banco di Sardegna - vincente Qualification Round T4



Gameday 6



Lunedì 8 novembre 2021 | ore 20:30



Dinamo Banco di Sardegna - MHP Riesen Ludwigsburg



Gameday 8



Mercoledì 8 dicembre 2021 | orario da definire



Vincente Qualification Round T4 - Dinamo Banco di Sardegna



Gameday 10



Martedì 21 dicembre 2021 | ore 20:00



Dinamo Banco di Sardegna - Lenovo Tenerife







Sassari, 19 luglio 2021Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna