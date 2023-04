'Ringrazio il coach per la fiducia'

TagsDinamoAnalisi post partita affidata a Jamal Jones: “Sono molto carico. Prima di tutto è una vittoria molto importante perché giocavamo dopo Brindisi e ci serviva ripartire subito e fare una bella partita insieme per poter vincere appunto dopo la partita di Brindisi. La cosa importante è che mi sento bene e sto meglio e questo mi da una grande carica perchè dopo tanto tempo finalmente riesco a fare le cose che vorrei fare”







Questi 27 minuti ti sono serviti per tornare completamente nel gioco?







“Belle sensazioni in campo, devo ringraziare il coach perché ha fiducia in me e mi ha dato la possibilità di tornare a giocare in quintetto, di ritrovare confidenza con il gioco e per questo lo ringrazio. Sempre meglio sulla strada per cercare di avere delle buone sensazioni in campo per me”







Mancano 3 partite alla fine, è importante come ci si arriva mentalmente e fisicamente?







“È molto importante soprattutto la condizione di come ci arriviamo fisicamente e mentalmente. Abbiamo tre partite molto difficili ma abbiamo anche la possibilità di cercare di provare a giocare per avere il fattore campo a favore che è decisamente importante”







