“Sacrificio e sudore: questa è la strada”

Le parole di coach Piero Bucchi



In sala stampa coach Piero Bucchi commenta con grande lucidità il match:



“Speravamo di tornare a casa con una vittoria, quindi bravi i ragazzi perché abbiamo fatto una buona gara approcciata molto bene, una gara di sacrificio che ci dà un punto nella serie. Siamo contenti ma ormai la testa è già a Gara 3, ma andare via da Brescia con un punto è importante. Ce lo prendiamo tutto ma sappiamo che la strada è lunga e difficile. Mi complimento con il pubblico di Brescia, caldo ma corretto: per il resto abbiamo fatto una buona partita, era importante mettere la testa giusta e i ragazzi son stati bravi soprattutto facendo un buon secondo tempo.



Tra le chiavi del match il tecnico bolognese non ha dubbi:



“I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una gara di sacrificio e siamo riusciti a limitare l’attacco di Brescia, un attacco di grande talento: sappiamo che questa è la strada, ci vuole sacrificio, tanto sudore e tanta abnegazione”.



Sassari, 18 maggio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna