Santo Stefano asfalta la Dinamo Lab

Dinamo LabI biancoblu sconfitti nelle Marche: fatale il break subito in avvio



Non c’è partita a Porto Potenza Picena: alla prima del 2022 la Dinamo Lab Banco di Sardegna, priva di Bridge fermo per un problema fisico, approccia malissimo alla sfida della 5°giornata del campionato permettendo a Santo Stefano di scavare il gap nei primi 10’. I padroni di casa non si fanno pregare e firmano un break di 31 lunghezze che indirizza immediatamente la gara in favore dei marchigiani, in campo senza Giaretti e Ghione. Nei 30’ successivi gli uomini di coach Massimo Bisin inseguono la testa di serie del gruppo B ma pagano la differenza tecnica e fisica: menzione per Leandro De Miranda che con un grande secondo tempo da 24 punti e 9 rimbalzi prova a contenere l'offensiva avversaria. Altra nota lieta sono i punti di Cristiano Uras e Giuseppe Gaias, in campo nel secondo tempo.



Coach Massimo Bisin manda in campo il classico quintetto con Magrì, Spanu, Quaranta, De Miranda e Gharibloo, coach Ceriscioli risponde con Tanghe, Bedzeti, Cini, Miceli e Veloce. Avvio shock per i sassaresi che, in burnout totale, permettono ai padroni di casa, privi di Ghione e Giaretti, di piazzare un break di 31 lunghezze che indirizza l’intera partita. A condurre i marchigiani l’ex di giornata Dimitri Tanghe, a referto con 14 punti dopo i primi 20’): la Dinamo Lab trova i primi due punti negli ultimi 30’’ con Quaranta e la prima frazione si chiude 33-2. Nel secondo quarto Santo Stefano continua la sua corsa, stavolta trascinato dal greco Chadtzidakis: gli uomini di coach Massimo Bisin si sbloccano parzialmente con De Miranda e Magrì. Alla seconda sirena le squadre vanno a riposo sul punteggio di 56-18. Al rientro dall’intervallo lungo i marchigiani controllano con autorità le oltre 40 lunghezze di vantaggio, l’unica luce in casa Dinamo Lab sono i primi punti a segno in trasferta del giovanissimo Cristiano Uras, classe 2007, protagonista a fine dicembre di uno stage con la nazionale under 22 sotto la guida di Carlo Di Giusto e del coach di Santo Stefano Ceriscioli. Anche Gaias si iscrive a referto e al 30’ il tabellone dice 71-31. Gli ultimi 10’ sono garbage time al PalaPrincipi: Leandro De Miranda (24 pt) prova ad accorciare le distanze, evitando che il gap si allunghi ancora e la sfida si chiude 90-49.











Santo Stefano - Dinamo Lab 90-49



Parziali: 31-2; 25-16; 15-13; 19-18.



Progressivi: 31-2; 56-18; 71-31; 90-49.



Santo Stefano. Chadtzidakis 18, Tanghe 28, Griffith 7, Veloce 2, De Reus Ramos, Miceli 12, Bianchi, Bedzeti 12, Cini 11. All. Roberto Ceriscioli



Dinamo Lab. Magrì 4, Spanu 3, Rovatti, Garibloo 8, De Miranda 24, Quaranta 6, Uras 2, Gaias 2. All. Massimo Bisin



Sassari, 15 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna