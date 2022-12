Sardara: 'Arbitraggio inadeguato'

TagsDinamoIl presidente della Dinamo Stefano Sardara non ci sta e nel post partita commenta l'arbitraggio del match contro Venezia, vinto dalla Reyer:



"Dico solo che in ben due occasioni gli arbitri ci hanno detto che in effetti avevano sbagliato. Totale punti subiti in solo queste due azioni, 8! Come club siamo stati pazienti e comprensivi perché sapevamo le difficoltà che l’organizzazione arbitrale aveva e consapevoli dei tempi necessari a rilanciare la categoria. Stimo Gigi Lamonica e apprezzo veramente il lavoro che sta facendo, ma non c’è più tempo per aspettare. I club investono e il campo, solo il campo e i giocatori, devono essere quelli si cui si parla a fine partita. Oggi la prestazione arbitrale è stata assolutamente inadeguata e da investitore nel mondo del basket, non lo posso più accettare."



