Dinamo, Sardara gela Sassari: "Sarà il mio ultimo anno da presidente. Impegno non più compatibile"

"Questo sarà il mio ultimo anno da proprietario e da presidente della Dinamo, sono felice di quanto fatto in questi dieci anni ma è ora che qualcun altro prenda in mano la società". È la notizia a sorpresa annunciata dal patron di Sassari, Stefano Sardara, nel corso di una conferenza stampa nella club house della Dinamo Banco di Sardegna. "Siamo molto soddisfatti di questa stagione sul piano sportivo - ha detto Sardara - e dei risultati economici resi possibili dal lavoro della società, del marketing e della comunicazione, nonostante il disavanzo prodotto dalla pandemia e dall'assenza del pubblico. L'impegno non è più compatibile con il mio lavoro, con la famiglia e con gli hobby - ha concluso il presidente della Dinamo - devo lasciare qualcosa e non posso certo lasciare il lavoro"

“Lato societario invece è stato un anno molto difficile, ha spiegato Sardara, il primo anno difficile della società poiché abbiamo avuto un disavanzo importante. Sapete che è da un po’ che dico che il mio percorso si sta completando, quest’anno è stato fatto un lavoro encomiabile e devo ringraziare tutto l’apparato amministrativo, commerciale, marketing e comunicazione che ci ha permesso di tenere botta. Il disavanzo lo stiamo affettando e mangiando un pezzo per volta come il famoso elefante, sono convinto che nel corso della prossima stagione riusciremo a raggiungere l’obiettivo di riportare la società nella salute che aveva prima dell’arrivo del Covid".

"È una cosa che sapevate già, ha proseguito il numero uno, perché l’avevo anticipata tempo addietro, umanamente avrei lasciato tre anni fa ma una parte dei tifosi ha sempre lasciato vedere il lato bello della Dinamo ed è stata la ragione principale per cui ho voluto mantenere in equilibrio tutte le logiche aziendali. Ora è arrivato il momento di cedere la mano, questa sarà l’ultima iscrizione che farò io poi ci penserà qualcun altro e spero che riesca a partire con tutta la passione che ci ha animato in questi dieci anni entusiasmanti. È ora che qualcuno di più fresco prenda in mano la società. Sono contento e orgoglioso dell’esperienza fatta e dei risultati raggiunti e ora son contento di passare il testimone a chi verrà".