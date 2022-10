Sardinia on the court

TagsBasketball Champions League



Questa sera il debutto in campo con la maglia BCL 2022-2023 targata Eye Sport 100%made in Sardinia



È tutto pronto per l’esordio casalingo di questa sera: alle 20:30 sarà alzata la palla a due del Game 1 di Basketball Champions League contro Malaga. Jack Devecchi e compagni si preparano al debutto nell’undicesima stagione europea a rappresentare la Sardegna nelle piazze continentali più importanti.



A esordire sul parquet del PalaSerradimigni saranno le nuovissime maglie, targate Eye Sport, frutto della vision e della sinergia tra lo sponsor tecnico e l’ufficio marketing e comunicazione Dinamo. Un prodotto 100% made in Sardinia, frutto di due eccellenze tutte isolane che ancora una volta si uniscono per dare vita a qualcosa di unico: una maglia che rappresenta l’isola e ne porta il nome sul petto, per condurre sul parquet non solo i Giganti ma un popolo, un’isola intera.



Sardinian vibes. Una trama che si ripete in una successione perpetua, figlia della tradizione e della manifattura isolana: la maglia della Basketball Champions League edizione 2022-2023 si declina nel pattern della trama sarda. Una trama che ricorda le onde sonore, le vibrazioni: ancora una volta è la Sardegna, con le sue unicità e la sua matrice identitaria ben riconoscibile, al centro del cammino europeo dei giganti, ad accompagnare la squadra di coach Piero Bucchi nelle principali ribalte continentali. Saranno le sardinian vibes a condurre i giganti nella stagione di Basketball Champions League, sulla maglia e sul campo, a rappresentare un’isola intera e il suo flow.



La maglia. Il tessuto in lycra mesh garantirà massima comodità e traspirazione alle canotte che indosseranno i Giganti per tutto il cammino europeo: come sempre la qualità Eye Sport, prodotta interamente in Sardegna, consentirà di massimizzare la performance. Elemento caratteristico della maglia è la trama tipica della manifattura sarda, ripetuta in un movimento quasi ondulatorio: a ricordare le onde, tratto distintivo della costa isolana, ma anche le vibrazioni da cui si origina il claim della campagna abbonamenti.



Sardinia. Per la prima volta sulla maglia è riportato il tag Sardinia: a riconfermare ancora una volta la centralità della fortissima matrice identitaria del club e portare anche visivamente la Sardegna in tutti i campi europei.







