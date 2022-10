Sassari contro l'ostacolo Dijon

TagsBCLÈ una partita non decisiva nel girone, ma molto importante. Dopo le sconfitte in casa con Malaga e quella di Salonicco, la Dinamo prova a svoltare il suo gruppo, rendendo visita a Dijon, squadra francese che ha vinto in Grecia e che sta giocando un eccellente basket in Francia (5 vittorie in 7 partite, non ultima quella dominando 100-66 a Fos Sur Mer).



DIJON



Una squadra fisica, atletica, dinamica che ha forza e talento. Tutto ruota intorno a David Holston, playmaker di grandissima esperienza che ha in mani le chiavi del vapore. Sul perimetro ci sono giocatori offensivi come Chase Simon, sesto uomo di lusso, che viaggia a 13.3 punti di media con il 46% da 3p in campionato, mentre lo sloveno Hrovat, ex Pau, garantisce solidità e tiro da 3 punti. Occhio all’ex Napoli McDuffie, che dopo le difficoltà iniziali, sta entrando in striscia, giocatore esplosivo che incrocerà la sfida con Bendzius e che può segnare tanti punti in pochi minuti. Ware è il centro sotto canestro, anche lui confermato e molto affidabile, mentre il tedesco-polacco Brembly è l’uomo squadra di raccordo nel quintetto transalpino. Panchina interessante per Dijon, ci sono il playmaker francese ex Bilbao Rousselle, ci sono Alingue, Ducoté e il lungo Loum, che ha esperienza in area.



DINAMO, SEGUI QUESTA STRADA



COACH BUCCHI presenta così la sfida di martedì alle 20:00



"Sarà una partita molto importante nel girone, vogliamo riscattare la partita di Salonicco e provare a portarla a casa. Non sarà facile, i francesi stanno giocando molto bene, hanno talento e soprattutto tanta fisicità, sarà chiave riuscire a pareggiare l'intensità. Le ultime due partite mi hanno lasciato comunque delle buone sensazioni, sia con Trento che con Bologna abbiamo mostrato atteggiamento, attitudine difensiva, cercando la nostra piena identità. Mi aspetto passi in avanti costanti, è troppo importante, sia coppa che campionato sono molto competitivi"



FORMULA DEL GIRONE



La prima passa direttamente nelle prime 16 della Champions League, ci sarà un altro girone da 4, dove le prime due classificate si qualificheranno per i quarti di finale. La 2^ e la 3^ del gruppo dovranno affrontare un play-in stile NBA invertendosi con gli altri gruppi. Partita di andata e ritorno con differenza canestri. Chi vince stacca il pass per il secondo raggruppamento. La 4^ del girone viene direttamente eliminata.



CLASSIFICA



MALAGA 2-0 | DIJON 1-1 | PAOK 1-1 | DINAMO BDS 0-2



PROGRAMMA



Dijon – Dinamo BDS



Malaga – Paok Salonicco







Sassari, 31 ottobre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna