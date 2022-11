Scafati sulla strada del riscatto

TagsDinamoNon sarà per niente facile, ma la Dinamo deve e vuole assolutamente portare a casa un successo contro Scafati, che ha cambiato coach in corsa e aggiunto l’amatissimo ex Sassari David Logan, che quasi a 40 anni disegna ancora basket. È arrivato Attilio Caja, allenatore di grande sostanza e conoscenza, capace di risollevare questo tipo di situazioni. La Givova del presidente Longobardi i giocatori li ha eccome, ad iniziare dall’ex Venezia, avversario di mille battaglie playoff del Banco, Julian Stone, giocatore universale, pazzesco atleta e difensore, migliorato nel tiro da 3 punti che usa come arma ulteriore. Altro giocatore di talento sul perimetro come l’ex Pesaro Doron Lamb, attaccante puro e tiratore di striscia, può essere micidiale se lasciato andare in gas. Non ci sarà più l’ex Trieste Mike Henry, tagliato di fatto dalla società campana per mancanza di attitudine al gruppo, mentre andrà in scena il duello in ala forte tra l’ex Torino Pinkins (10.2 punti e 7.7 rimbalzi) e Bendzius, fresco di qualificazione mondiale insieme alla sua Lituania. Deshawn Stephens debutterà subito contro un avversario tosto come il 212 cm Trevor Thompson (10 punti e 7.7 rimbalzi di media), fermato da un infortunio ad inizio stagione ma che può essere un fattore dentro l’area. Occhio al nucleo degli italiani che ha portato alla promozione in A1 della squadra, pericolosissimo Rossato che sta facendo benissimo con oltre 13 punti di media, c’è l’ex Diego Monaldi che cambia il playmaker, ci sono i lunghi De Laurentiis e Landi, mentre Ikangi è sceso in A2 a Torino.



Scafati è al 2° posto del campionato a rimbalzo, dove cattura oltre 38 carambole, mentre David Logan è l’aggiunta principe del club che vuole la salvezza. L’ex Dinamo in tre partite ha viaggiato ad oltre 16 punti di media con il 38% da 3 punti ed è sempre in grado di poter girare qualsiasi match. La Givova segna quasi 80 punti a partita, ma è ovvio che con l’arrivo di Caja l’accento verrà prettamente messo sulla parte difensiva senza snaturare il talento offensivo del gruppo. Scafati ha perso al supplementare a Brescia gettando al vento un match quasi vinto, mentre nell’ultimo turno, prima della sosta, è stata sconfitta in casa da Varese.



Martedì ha firmato il lungo lettone Butjankovs, allenato da Caja a Reggio Emilia ma poi non utilizzato, reduce dallo sprazzo di stagione al Donar Groningen in Olanda, segnando 22 punti con 10 rimbalzi in Fiba Europe Cup contro Brindisi.



Bucchi e Caja sono i due allenatori con più presenze al momento in serie A, Bucchi con 726 e Caja con 680. Piero Bucchi domenica raggiungerà Dado Lombardo al quinto posto di tutti i tempi come presenze in serie A con 727.



Sassari, 18 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna