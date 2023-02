Scatta la Next Generation Cup atto II

TagsDinamo AcademyGli Under 19 della Dinamo sono partiti ieri sera per Rovereto, dove parteciperanno da oggi alla Next Generation Cup, il torneo nazionale riservato ai giovani under 19 delle 16 squadre della Lega A maschile. Le gare del 2° concentramento si concluderanno domenica. Le prime quattro classificate di ogni raggruppamento saranno ammesse alla Final Eight. Le 16 squadre sono state divise in due gironi, la Dinamo è nel girone A, insieme a Pesaro, Tortona, Treviso, Trieste, Reggio Emilia, Varese e Brindisi. Le tre gare della prima fase si sono giocate nel novembre scorso a Pesaro e attualmente i giovani biancoblu sono quinti in classifica.



Tra gli under 19 della Dinamo ci sono alcuni veterani nel senso che hanno partecipato alla prima fase, Giovanni Palazzi e Riccardo Pisano.



La guida Roberto Zucca che presenta le sfide:



“Siamo un po’ rimaneggiati rispetto alle sfide di novembre, abbiamo avuto problemi di infortuni, ma credo fermamente nei ragazzi che ci saranno. L’obiettivo è quello di provare ad entrare alle Final Eight, sarebbe un’impresa ma i miei giocatori ci hanno già abituato a fare cose impensabili all’inizio”



Il lungo Giovanni Palazzi:



"E' una bellissima competizione, non sarà facile, ma abbiamo dimostrato di avere lo spirito giusto e di saperci compattare nelle difficoltà"



La Dinamo giocherà la prima gara con Varese, quindi con Treviso e poi Reggio Emilia e infine Trieste. Prove difficili, impegnative. Impossibili? Ma la Dinamo è abituata alle sfide impossibili.



E a proposito di sfide, di successi, FantaDinamo è la prima squadra maschile, sono le Women, è la Lab ma, in questo periodo, lo sono anche le giovanili. La Torres Dinamo Academy in serie C, seconda in classifica, nella prima partita della fase a orologio si è aggiudicata il derby cittadino battendo il Sant’Orsola. Benissimo anche gli under 17, al termine della regular season sono primi in classifica. Coach Carosi.



Insomma, grandi anche i ragazzi, grandi tutti. La Dinamo è la Dinamo.











Sassari, 23 febbraio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna