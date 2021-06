Serie C: domani spareggio Sef Torres-Olimpia Cagliari

TagsGiovaniliConclusa la regular season mercoledì i ragazzi di coach Pietro Carlini affrontano l’Olimpia Cagliari nello spareggio: palla a due alle 18 a Ploaghe



La Sef Torres si prepara ad affrontare la post season: la squadra di giovani allenata da coach Pietro Carlini ha concluso domenica la regular season al terzo posto in classifica con la convincente vittoria su San Salvatore Selargius per 74-87, condotta dai 25 punti di Sanna.



Il format ideato per questa stagione di C silver prevede uno spareggio con gara secca: domani i rossoblu affronteranno l’Olimpia Cagliari, la vincente della sfida di domani accederà direttamente alla semifinale con Sestu in agenda domenica 6 giugno nel sud dell’isola.



“Il bilancio di questa stagione non può che essere positivo _commenta coach Pietro Carlini_ resta forse un po’ di rammarico per la primissima sfida giocata e persa con la Pallacanestro Sennori. Per il resto devo dire che sono soddisfatto perché le altre partite le abbiamo affrontate nel modo giusto, ci sono state chiaramente vittorie e sconfitte. L’ultima partita di domenica con San Salvatore ci ha permesso di chiudere bene la stagione regolare: il punteggio non racconta che per 25 minuti abbondanti siamo stati sotto. È stato bello giocare dopo quasi un anno e mezzo una partita equilibrata che ci ha costretto a tirare tutti fuori qualcosa in più. Nel finale siamo riusciti a fare canestro con grande costanza e questo ci ha permesso di portare a casa la vittoria, grazie anche alle pazzesche percentuali dall’arco del secondo tempo”.



Ad attendere la Sef Torres di Martis e compagni c’è una sfida da dentro-fuori: “Lo spareggio di domani vale l’accesso alla semifinale _analizza coach Carlini_: sappiamo che si tratta di una sfida secca dove non c’è alcun margine di errore. Affronteremo Sestu che in stagione regolare abbiamo battuto entrambe le volte, ma sarà una sfida a sé. È un gruppo molto giovane, una squadra ben allenata che predilige correre: dovremo essere bravi ad affrontare la sfida nel modo giusto”.



Il match di spareggio si disputerà domani, mercoledì 02 giugno, alle 18: ad ospitare, come per tutta la stagione, la Sef Torres sarà il Palazzetto dello Sport “Buccianu Sanna” di Ploaghe grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale del sindaco Carlo Sotgiu e del vicesindaco e assessore allo sport Gianmario Busellu, e delle due società cestistiche locali la Pallacanestro Ploaghe del presidente Filippo Pluchino e la New Basket Ploaghe del presidente Matteo Fois che hanno garantito l’assistenza e la logistica per tutta la regular season.







Sassari, 01 giugno 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna