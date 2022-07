Shane Lawal's Master Camp

TagsDinamo CampLa Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare che, a partire dal 22 agosto l'ex leggenda bianco blu Shane Lawal, grande protagonista del triplete della stagione 2014-2015, terrà un training camp esclusivo per i giovani atleti nati tra il 2003 e il 2015.



La cornice sarà quella di Oristano, sede del ritiro della squadra di Bucchi e quartier generale della Dinamo formato 2022-2023: da lunedì 22 a venerdì 26 agosto Big Shane terrà due Master Class riservati agli atleti che vogliono migliorarsi e prepararsi alla stagione. Un'opportunità unica per i giovani di tutta l'isola che per cinque giorni avranno la possibilità di confrontarsi con uno degli atleti più incisivi della storia della Dinamo.



I nati tra il 2009 e il 2015 potranno seguire il corso la mattina dalle 8:30 alle 12:30 mentre nel pomeriggio (dalle 15 alle 19) spazio agli atleti classe 2003 - 2008. Per tutti la possibilità di incontrare la prima squadra e lo staff tecnico bianco blu nei tanti momenti di condivisione tecnica e umana.



Info e prenotazioni: info@dinamobasket.com



Gli atleti che volessero invece beneficiare di sedute individuali con Shane Lawal potranno prenotarsi per la giornata del 27 agosto.



Dopo la carriera da giocatore, con la storica vittoria di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto in maglia Dinamo, Shane ha fatto ritorno negli Stati Uniti dove ha iniziato la sua carriera da coach: qui si è concentrato specialmente sul basket giovanile, investendo tanto sulla comunità di Detroit e allenando diverse high school. Negli ultimi anni ha guidato la squadra femminile della Renaissance High School di Detroit.



Il Master camp è aperto a tutti e avrà un costo di 125€: agli atleti della Dinamo Academy sarà riservato uno sconto speciale.



Entro il 23 luglio inoltre è possibile prenotare il kit maglietta+pantaloncino a un costo di 30€.







Sassari, 8 luglio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna