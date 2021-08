Si alza il sipario sul City of Cagliari

TagsDinamo 2021-2022Al PalaPirastu al via l’undicesima edizione del torneo internazionale



La Dinamo Banco di Sardegna è pronta al debutto sul parquet: questa sera, palla a due alle 21, gli uomini di coach Demis Cavina esordiranno sul campo del PalaPirastu. La cornice è l’ormai tradizionale quadrangolare del City of Cagliari che nella sua undicesima stagione ospita due top team di Eurolega. Insieme ai giganti sassaresi ci sarà il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri, lo scorso anno reduce dai playoff di Eurolega con Milano e dalla finale con l’Alba Berlino, il Saski Baskonia, dell’azzurro Simone Fontecchio, e la neopromossa Napoli Basket di coach Pino Sacripanti.



Le danze si apriranno con la prima semifinale delle 18:30 tra Napoli e Baskonia, mentre alle 21 prima assoluta della Dinamo formato 2021-2022 contro il Bayern di coach Trinchieri.



Nella trepidante attesa della palla a due ecco le tre sfidanti del quadrangolare internazionale:



Bayern Monaco. Formazione da Eurolega che si è attrezzata ancora di più rispetto alla passata stagione: sotto la guida di coach Andrea Trinchieri, che conferma l’ottimo cammino professionale lontano dall’Italia, i tedeschi hanno chiuso una stagione da incorniciare dopo essere arrivati a un soffio dal poter staccare il biglietto per la Final Four di Eurolega cedendo all’Olimpia Miliano 3-2 mentre in campionato hanno perso la finale con l’Alba Berlino. I tedeschi si presentano alla stagione 2021-2022 con un roster rinforzato e pronto a competere: tra i grandi ex del Torneo figura sicuramente Othello Hunter, centro della primissima Dinamo di serie A nella stagione 2010-2011 con un lungo curriculum europeo. Coach Trinchieri può contare sulla pericolosità di giocatori che vengono dal Partizan come Jaramaz e Walden. Il veterano della squadra è Lucic, al sesto anno al Bayern, mentre tra le new entry ci sono Deshaun Thomas e Andreas Obst.



Saski Baskonia. Anche la formazione basca arriva rinnovata e rinforzata in vista della lunga stagione che la attende: in panchina resta coach Dusko Ivanovic, tra i mentori che hanno permesso la crescita di Achille Polonara, volato in Turchia al Fenerbahce. Il Baskonia si è rinforzata con giocatori di alto livello, tra tutti occhi puntati su Simone Fontecchio tra le rivelazioni del Preolimpico e delle Olimpiadi dell’Italia di Meo Sacchetti. Da Valencia è arrivato Vanja Marinkovic mentre al gruppo si sono aggiunte diverse pedine estoni e lettoni.



Napoli Basket. La squadra allenata da coach Pino Sacripanti si presenta da neopromossa nella massima serie: il roster parte dallo zoccolo duro della promozione dalla passata stagione ovvero Andrea Zerini, Jordan Parks e Josh Mayo. A questi giocatori, veterani del campionato italiano, si è aggiunto Elegar, arrivato da Reggio Emilia, il classe 1986 Jason Rich già visto ad Avellino, e McDuffie reduce dall’ottima annata a Piacenza in A2. Il play è il promettente lituano Arnas Velicka, classe ‘99 prodotto delle giovanili dello Zalgiris e reduce dalla Summer League.



Info biglietti - I tagliandi per assistere alle gare sono in vendita online sul sito di Box Office Sardegna. Da stasera, alle 17 orario di apertura del PalaPirastru, la vendita proseguirà direttamente presso il botteghino “Biglietteria” dell’impianto cagliaritano.



Questi i prezzi dei biglietti: abbonamento 2 giornate intero 43 € - ridotto dai 2 ai 15 anni 27.50 €, singola giornata intero 27.50 € - ridotto dai 2 ai 15 anni 17.50 €.



Sassari, 27 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna