Siam sempre qua: campagna abbonamenti Women

TagsDinamo WomenLe Dinamo Women si preparano a un’altra grande stagione di sfide nel massimo campionato di Legabasket Femminile: gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti fino alle 19 di mercoledì 31 agosto



La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare lo start della campagna abbonamenti del campionato LBF 2022-2023: le ragazze di Antonello Restivo si preparano a una nuova stagione di grandi sfide. A partire dal 23 agosto fino a mercoledì 31 agosto i possessori di un abbonamento al campionato dello scorso anno potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti.



FASE 1 PRELAZIONE



Fino alle 19 di mercoledì 31 agosto 2022, gli abbonati al campionato 2021-2022 che intendono confermare il proprio abbonamento per la prossima stagione potranno esercitare il diritto di prelazione. Per tutti, vecchi e nuovi abbonati, un risparmio medio di oltre due partite rispetto a chi acquista il biglietto di volta in volta per le singole gare.



Come di consueto gli abbonati beneficeranno inoltre durante l’anno di sconti e offerte speciali nei Dinamo Store dell’isola e nei locali biancoblu.



COME ESERCITARE LA PRELAZIONE



Il diritto di prelazione dovrà essere formalizzato collegandosi al sito ufficiale Dinamo compilando il documento nella sezione BIGLIETTERIA raggiungibile direttamente all’indirizzo https://www.dinamobasket.com/tickets



La compilazione del modulo di prelazione dovrà avvenire entro le ore 19:00 di mercoledì 31 agosto.



FASE 2 PAGAMENTO



Il pagamento dell’abbonamento invece dovrà essere effettuato entro venerdì 09 settembre: sarà possibile perfezionare il pagamento presso la biglietteria dello Store o tramite bonifico bancario (intestato ad ASD Dinamo Lab IBAN IT57O0101517200000070738570 con riferimento nome, cognome, posto).



Biglietteria Dinamo Store. La biglietteria dello Store, in via Nenni 2/22, fino al 31 agosto sarà aperta solo al mattino dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00. Dal 1°settembre seguirà il seguente orario: mattina 9:30-13:00 pomeriggio 16-19.



Di seguito la tabella con i prezzi:



CAMPAGNA ABBONAMENTI LBF 2022-2023



INTERO



€ 100,00



ABBONATI LBA



€ 80,00



RIDOTTO U12



€ 50,00







Sassari, 23 agosto 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna