Siam sempre qua: prelazioni attive

La Dinamo Banco di Sardegna ricorda che è attiva la campagna abbonamenti al campionato LBA 2022-2023: fino a giovedì 30 giugno i possessori di un abbonamento al campionato appena concluso potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti.



FASE 1 PRELAZIONE



Fino alle 19 di giovedì 30 giugno 2022, gli abbonati al campionato appena concluso che intendono confermare il proprio abbonamento per la prossima stagione potranno esercitare il diritto di prelazione. Un’occasione vantaggiosa per i tifosi affezionati, che potranno così mantenere il loro posto per la regular season e garantirsi la prelazione per il primo turno degli eventuali playoff 2022-23. Per tutti, vecchi e nuovi abbonati, un risparmio medio di oltre due partite rispetto a chi acquista il biglietto di volta in volta per le singole gare.



Come di consueto gli abbonati beneficeranno inoltre durante l’anno di sconti e offerte speciali nei Dinamo Store dell’isola e nei locali biancoblu.



COME ESERCITARE LA PRELAZIONE



Il diritto di prelazione dovrà essere formalizzato collegandosi al sito ufficiale Dinamo compilando il documento nella sezione BIGLIETTERIA raggiungibile direttamente all’indirizzo https://www.dinamobasket.com/tickets



La compilazione del modulo di prelazione dovrà avvenire entro le ore 19:00 di giovedì 30 giugno.



FASE 2 PAGAMENTO



Il pagamento dell’abbonamento invece dovrà essere effettuato entro venerdì 29 luglio.



ABBONAMENTO TRIENNALE



I possessori di un abbonamento triennale DinamiCard 3D non dovranno esercitare la prelazione ma nel mese di settembre, prima dello start della stagione 2022/23, dovranno ritirare la CARD abbonamento presso gli uffici del Dinamo Store, presentando la vecchia tessera o la ricevuta dell’avvenuto saldo.



