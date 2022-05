Spareggi Nazionali, Dinamo a testa alta

TagsDinamo AcademyLa Dinamo esce sconfitta 97-78 da gara 1 dello spareggio per accedere alla Fase Nazionale Under 19 contro la Vanoli Cremona, ma dimostra di giocarsela a viso aperto, senza timori reverenziali e di fare un gran bella figura. I ragazzi di Carlini, nonostante l’indisposizione di Gianni Carta, in campo debilitato, lottano per tre quarti alla pari con i lombardi, che hanno chiuso al 3° posto il fortissimo campionato d’Eccellenza in Lombardia.



Grandi prestazioni per Luca Sanna e Riccardo Pisano che trascinano la Dinamo con le loro giocate, insieme ad una delle più belle partite della stagione di Marco Piredda. Sassari subisce sei triple nell’ultimo periodo, compresa una negli ultimi secondi, vedendo allargarsi la forbice dopo essere stata pari in pratica fino al 30’.



Dopo l’8-0 iniziale della Vanoli che sembrava indirizzare il match, il Banco ha sempre reagito chiudendo avanti il 1° quarto 23-21 e restando attaccata all’intervallo. Stesso discorso dopo l’intervallo con la Dinamo brava a reagire ai tentativi di fuga dei padroni di casa, che hanno fatto saltare la zona nell’ultimo periodo, anche grazie alla maggior fisicità. Il Banco ha avuto coraggio, ha lottato, alla fine ha dovuto arrendersi con un punteggio forse un pochino troppo largo rispetto a quanto visto in campo.



Mercoledì alle 15:30 al PalaSerradimigni si giocherà gara 2 con la Dinamo che proverà a fare un’altra bella partita. Difficile rimontare 19 punti ad una squadra come quella lombarda, Vanoli che vanta molti giocatori nel giro della serie A, ma la squadra di Carlini è uscita dal PalaRadi a testa alta.



Dinamo Sassari: Casu, Motzo, Basoli, Carta 7, Piredda M 12, Sanna 25, Piredda S 2, Pisano 19, Cabras 8, Palazzi 5. All.Carlini







Sassari, 23 maggio 2022



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna