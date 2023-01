Spettacolo Dinamo

TagsDinamoUna straordinaria Dinamo conquista un successo pesantissimo, dominando a Reggio Emilia 99-74, grazie ad un pazzesco Robinson autore di 25 punti con 10 assist e 38 di valutazione, ma è tutta la squadra di Bucchi a giocare un match di alto livello. Fondamentali Dowe e Kruslin, Sassari risponde da grande gruppo e fa un passo importante in classifica. Numeri tutti a favori della Dinamo che ha quasi il 60% dal campo, 15/28 da 3p, 29 assist e record di 132 di valutazione



REGGIO EMILIA – DINAMO 74-99 (16-20 / 40-52 / 58-76)



Reggio Emilia: Cinciarini 11, Anim 11, Vitali 8, Burjanadze 7, Hopkins 17, Olisevicius 8, Reuvers 2, Diouf 6, DJ Nembhard, Stefanini, Cipolla 2. All.Sakota



Dinamo: Robinson 25, Kruslin 14, Jones 14, Bendzius 7, Stephens 6, Dowe 6, Gentile, Devecchi, Treier 6, Diop 16, Chessa 3, Raspino 2. All.Bucchi



MVP: Robinson gioca una partita straordinaria con 25 punti 9/9 da 2p 3 recuperi, 10 assist e 38 di valutazione, match pazzesco per il playmaker del Banco.



CHIAVI DEL MATCH: La continuità della Dinamo nei 40’ e la capacità di trovare più protagonisti all’interno della partita.



PREVIEW



La Dinamo affronta una trasferta delicatissima a Reggio Emilia con i padroni di casa ultimi ma in netta ripresa dopo il convincente successo contro Pesaro. I ragazzi di Bucchi cercano un successo pesante in chiave classifica. Banco al completo con Treier e Gentile sulla via del recupero, Reggio senza Strautins. 1 sola vittoria in trasferta nelle ultime 11 partite tra le due squadre, Sassari ha vinto 3 volte nella storia al PalaBigi, una di queste in gara 7 della finale Scudetto 2015, l’ultima nel 2021.



CINCIARINI NELLA STORIA, MA IL BANCO VUOLE VINCERE



Impatto contratto da entrambe le squadre, Bucchi schiera Dowe nei primi 5, la Dinamo tiene dal punto di vista difensivo, costruisce buoni tiri, dall’altra Cinciarini spinge Reggio sul pick and roll (il capitano della Unahotels diventa il miglior assistman all time in serie A superando Gianmarco Pozzecco con 1773), ma il Banco è presente e gioca un bel basket. Robinson gestisce il ritmo e accelera ogni situazione. Sassari perde qualche pallone di troppo ma lotta a rimbalzo e ha atteggiamento difensivo, Kruslin entra nel migliore dei modi, la Dinamo c’è e chiude il 1° quarto avanti 20-16.



BREAK DINAMO



Dopo un paio di transizioni concesse in campo aperto, la Dinamo prende in mano letteralmente la partita, trascinata da uno straordinario Robinson, che segna 17 punti con 7 assist, 2 recuperi e 7/7 dal campo per 28 di valutazione, il folletto di Nashville innesca tutti, le triple di Kruslin e Treier, ma soprattutto il pick and roll con Diop che giganteggia contro Reuvers. Il centro senegalese mette 10 punti con 4/6 dal campo, ma Bucchi è costretto a mescolare le carte per i due falli dello stesso Diop, di Dowe, Jones e Kruslin. Stephens si fa trovare pronto, schiacciata pazzesca e stoppata in difesa, Vitali con le sue triple tiene a galla Reggio, il parziale del Banco è importante, prima 28-38 poi anche sul + 12 in chiusura di tempo grazie all’incredibile bomba sulla sirena di Chessa per il 40-52 del 20’



Dinamo che ha percentuali irreali 15/20 da 2p, 7/13 da 3p, Reggio ha 13/14 dalla lunetta e il 41% dal campo, Cinciarini con 9 punti, 4 rimbalzi e 7 assist tiene in partita la sua squadra



DOWE & ROBINSON ACCELERANO



Nel 3° quarto Reggio tenta il tutto per tutto per rientrare in partita, sui cambi difensivi Hopkins è molto bravo a sigillare l’area, ma Sakota non trova risposte dalle guardie, Cinciarini predica ed è l’anima della squadra, ma le accelerazioni di Robinson, le triple di Jones e il fantastico 3° quarto di Dowe permettono a Sassari non solo di respingere i tentativi di rimonta di Reggio ma di allungare ancora. Stephens si scaviglia poi rientra, Jones mitraglia a ripetizione da 3 punti ma è lo stesso Dowe ad essere una chiave fondamentale, post basso, costruzione dal palleggio e assist, è lui l’uomo determinante insieme a Robinson e Kruslin, autore di un’altra prova maiuscola. Al 30’ partita quasi chiusa sul 58-76.



TUTTI PROTAGONISTI



Bucchi ha il grande merito di presentare una squadra perfetta alla partita più importante della stagione, Sassari continua a giocare e domina anche l’ultimo quarto arrivando anche + 28. Minuti importanti anche per Treier e Gentile per riacquistare gamba e fiducia, la Dinamo compie un passo chiave per la sua classifica, sbancando Reggio 99-74 e costruendo il successo di squadra.







