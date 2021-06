Spissu tra i 12 Azzurri

Tagsnazionale italianaIl play sassarese è tra i dodici convocati dal ct per il Preolimpico



Questa mattina il ct Meo Sacchetti ha comunicato i nomi dei dodici che prenderanno parte al Fiba Olympic Qualifying Tournament: tra questi spicca quello di Marco Spissu, già a Belgrado con gli Azzurri nonostante il piccolo infortunio occorso ad Amburgo.



Il play sassarese non nasconde il suo entusiasmo: “Sono molto contento di essere tra i dodici, era il mio primo obiettivo. Dopo il piccolo infortunio subito ad Amburgo temevo che la mia partecipazione fosse a rischio e invece devo davvero ringraziare lo staff che mi ha seguito da subito dandomi grande serenità. C’è grande entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare!”



La prima data ufficiale in agenda è mercoledì 30 giugno: da programma alle 16:30 sarà alzata la palla a due della sfida con il Senegal, ma si attendono notizie ufficiali sulla nazionale avversaria.



Forza Azzurri!



Gli Azzurri: #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)



Il programma29 giugno/4 luglioFIBA Olympic Qualifying TournamentAleksandar Nikolic Hall, Belgrado (diretta Sky Sport HD)29 giugnoPortorico-Senegal (ore 16.30)Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)30 giugnoSenegal-Italia (ore 16.30)Serbia-Filippine (ore 20.15)1° luglioItalia-Portorico (ore 16.30)Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)3 luglioSemifinali (13.00 e 16.00)4 luglioFinale (20.30)



Sassari, 28 giugno 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna