Spissu e Bilan candidati agli LBA AWARDS

La Legabasket ha comunicato questa mattina i nominativi degli LBA Awards: Marco Spissu e Miro Bilan in lizza per i titoli di miglior italiano e MVP







Per il 2021 LBA e Infront hanno ideato un’edizione degli LBA Awards tutta on line che vedrà i tifosi e gli appassionati ancora più protagonisti e che culmineranno con un vero proprio TV Show che coinvolgerà i giocatori vincitori delle varie categorie.



Fino a venerdì 30 aprile si potranno votare l’MVP, il miglior giocatore italiano, il giocatore rivelazione, il miglior under 22 e il miglior difensore della stagione regolare. Per ogni premio i tifosi saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza tra cinque candidati individuati in seguito alla votazione dei rappresentati dei club di Serie A e di un panel di giornalisti specializzati. I voti degli appassionati andranno poi a sommarsi a quelli della giuria di esperti, entrambi valevoli per il 50% del risultato finale. Il voto per il miglior dirigente e miglior allenatore sarà invece espresso solo dal panel di esperti. In più un premio sarà attribuito al miglior progetto marketing creato da uno dei quindici club.



Nella rosa di giocatori da votare la Dinamo Banco di Sardegna piazza due uomini: Miro Bilan si contenderà il titolo di MVP con Milos Teodosic, Zach Leday, Darius Thompson e Stefano Tonut mentre Marco Spissu per essere il miglior italiano dovrà superare la concorrenza di Gigi Datome, Alessandro Pajola, Peppe Poeta e, anche in questa categoria, Stefano Tonut.



Completerà l’elenco dei premi il Dream Team che eleggerà il miglior quintetto della regular season sulla base delle votazioni che, in ogni settimana della regular season, sono state espresse su Gazzetta.it e sulle piattaforme social della LBA grazie alla partnership della Lega Basket con Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport inoltre metterà in palio 1000 codici per accedere gratuitamente al sito gazzetta.it per un mese con cui verranno premiati i primi 1000 votanti.











