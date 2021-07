Stagione al via, iniziano le visite mediche

La Dinamo Banco di Sardegna 2021-22 scalda i motori e si prepara per l'inizio della nuova stagione. Nella giornata di oggi il gruppo italiano ha incontrato lo staff del Medical Dinamo Lab per i consueti controlli medici nello studio del dottor Antonello Cuccuru e nello studio Ortsan del dottor Gianni Moi. In attesa che parta ufficialmente la preseason 2021 e che gli stranieri approdino in Sardegna Jack Devecchi, Massimo Chessa, Kaspar Treier, Luca Gandini e Jacopo Borra hanno effettuato e superato le visite e gli esami medici necessari per l'idoneità sportiva. Un check-up completo reso possibile grazie alla professionalità e l'eccellenza nel settore garantite dal Medical Dinamo Lab, progetto nato nel 2017 dalla collaborazione dello staff medico-fisioterapico biancoblu che unisce le competenze e lavora in sinergia per studiare e preservare la salute dei giganti.







Sassari, 30 luglio 2021Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna