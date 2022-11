Sulla strada europea c'è Londra

TagsDinamo WomenLe Dinamo Women affrontano un’altra sfida molto difficile nel G3 di Eurocup, trovandosi di fronte mercoledì alle 20 al PalaSerradimigni, le London Lions, reduci dalla vittoria in casa contro le francesi di La Roche Vendée 90-79, partita che ha aperto il girone a tutte le possibilità di qualificazione. Villeneuve è la super favorita, se vince il derby transalpino ha un passo già al prossimo turno, mentre il Banco si gioca una delle ultime fiche proprio con le britanniche, ma si sapeva che il gruppo di Eurocup sarebbe stato durissimo.



“Sappiamo che le partite di coppe sono di alto livello – dice Makurat – le prendiamo come grande possibilità di poter crescere e migliorare come squadra, di riuscire a capire dove dobbiamo lavorare di più, sappiamo che il nostro obiettivo è il campionato, ma diamo sempre il massimo e cerchiamo di fare bella figura. In Francia avremmo potuto vincere, peccato è stata una partita tosta dal punto di vista fisico, ci proveremo in casa anche con Londra”



Il roster delle londinesi è molto giovane ma di grande qualità, questa è una differenza con Antonello Restivo che deve gestire risorse e rotazioni, in vista anche del big match di domenica a Ragusa. Ci sono giocatrici di talento e fisicità, a cominciare dalla polivalente ventiduenne Winterburn, dominante contro la Roche (19 punti, 7 rimbalzi, 9 assist) all’ala Herbert-Harrigan, ventiquattrenne di prospetto. La chioccia del gruppo è la bielorussa Snytsina, che viaggia a 15 punti di media ed è il trade-union del quintetto. Nello starting partono anche la frizzante Murray che attacca sempre il ferro e la ventitreenne guardia – ala Tay Battle, autrice di un grande match contro la Roche. Dalla panchina spazio all’impatto delle due “piccole”, le playmaker Norton e Leonard.



“Abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto coeso, che ha voglia di combattere, di lavorare e di aiutarsi”, Debora Carangelo parla da leader e anima del gruppo, contro Faenza abbiamo reagito nel momento più difficile, nonostante la stanchezza e girando il match a nostro favore. Siamo state brave ad acciuffare la vittoria che ci serviva dopo quello che ci avevano portato via a Campobasso”



