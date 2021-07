Supercoppa 2021: ufficializzato il calendario del girone di qualificazione

In attesa di conoscere gli orari definitivi e la programmazione televisiva la LBA ha ufficializzato questo pomeriggio il calendario dei quattro gironi di qualificazione della Discovery + Supercoppa 2021. La Dinamo Banco di Sardegna, inserita nel girone B insieme a Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese, inizierà il suo cammino al PalaSerradimigni sabato 4 settembre contro la Vanoli. Dopo il turno di riposo del 6 settembre giocherà due gare in trasferta: mercoledì 8 a Varese e venerdì 10 a Cremona per la gara di ritorno delle qualificazioni che si concluderanno martedì 14, a Sassari, con la sfida tra i giganti e l’Openjobmetis.



Di seguito il calendario del girone B:



Sabato 4 settembre



Dinamo Banco di Sardegna – Vanoli Cremona



Lunedì 6 settembre



Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese



Mercoledì 8 settembre



Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari



Venerdì 10 settembre



Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari



Domenica 12 settembre



Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona



Martedì 14 settembre



Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese







Sassari, 26 luglio 2021Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna