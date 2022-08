Supercoppa 2022: info biglietteria

TagsSupercoppa Italiana 2022La Dinamo Banco di Sardegna si prepara al primo impegno ufficiale dell’anno con la semifinale contro Tortona: biglietteria attiva per la Supercoppa 2022



È partito il countdown della stagione 2022-2023: la Dinamo Banco di Sardegna si prepara allo start imminente con gli arrivi dei giocatori e l’inizio del ritiro di Oristano in agenda il 20 agosto. Nell’agenda biancoblu un mese di preseason, con tre tornei di caratura internazionale, e il primo impegno ufficiale fissato il prossimo 28 settembre con la semifinale di Supercoppa Italiana in scena a Brescia.



A contendersi il primo trofeo del 2022 saranno, insieme al Banco di Sardegna, le due finaliste dello scorso anno Olimpia Milano e Virtus Bologna e la rivelazione Tortona.



La Legabasket LBA ha ufficializzato lo start della prevendita dei biglietti della Frecciarossa Supercoppa 2022: presso tutti i punti vendita Vivaticket e online su Vivaticket sarà possibile acquistare i tagliandi per le partite che si svolgeranno al PalaLeonessa.



Il programma. Già definiti orari e accoppiamenti della due giorni in scena a Brescia: mercoledì 28 settembre ad aprire la manifestazione sarà la semifinale che avrà come protagonisti Dinamo e Tortona, con palla a due alle 18. Mentre alle 20:45 andrà in scena il remake della finale scudetto con Olimpia Milano e Virtus Bologna a sfidarsi sul parquet lombardo. Finalissima in agenda giovedì 29 alle 20:45.



SEMIFINALI



Mercoledì 28 settembre 2022



Ore 18:00 Tortona – Dinamo Banco di Sardegna Sassari



Ore 20:45 Olimpia Milano – Virtus Bologna



FINALE



Giovedì 29 settembre 2022 ore 20:45







Info biglietteria. Sarà possibile acquistare miniabbonamenti per l’intera manifestazione oltre ai biglietti per le singole giornate. Inoltre, sino al 31 agosto, saranno in vendita abbonamenti e biglietti con una promozione speciale. Vendita già attiva QUI.



Ecco la grafica con tutte le info prezzi:



tabella prezzi supercoppa.jpg







Sassari, 17 agosto 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna