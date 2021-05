SuperMiro Bilan è Manì Mvp della stagione

TagsManì MvpIl centro croato è il miglior giocatore della Dinamo 2020-2021 con una media di 16.3 punti, 7.6 rimbalzi e 21.8 di valutazione



Una stagione incredibile, con numeri stellari e una meritata nomination come Mvp del campionato italiano: Miro Bilan ha chiuso il secondo anno in maglia Dinamo Banco di Sardegna da vero protagonista. È il centro di Sebenico il Manì Mvp della stagione 2020-2021: Miro ha chiuso la regular season del campionato LBA con 16.9 punti, quinto di tutta la competizione, il 62.5% da due, secondo in campionato, e 8 rimbalzi, primo alla voce valutazione con 22.8 e falli subiti con 5.6 a partita. Bilan è andato in doppia doppia dieci volte nel corso di tutta la stagione, diventando un vero rebus per le difese avversarie. Nelle cinque sfide dei playoff SuperMiro ha portato la sua media punti a 16.3, i rimbalzi a 7.6 con 21.8 la valutazione. A questi numeri si uniscono quelli in Basketball Champions League in cui il numero 2 del Banco ha scritto 15.2 punti e 7.4 rimbalzi di media.



Manì Boutique. La storia della Manì Boutique inizia più di trent'anni fa nel cuore di Sassari, in via Rosello, quando la famiglia Maninchedda-Solinas decise di far parte del mondo della gioielleria. Nel 2001 si concretizza la possibilità di rilevare la storica Gioielleria Laccu concessionario ufficiale Rolex per la città da oltre cinquant’anni. Nel corso degli anni, passione e professionalità hanno permesso l’affermazione come eccellenza nel territorio, sempre proiettata verso obiettivi più prestigiosi. Nel 2017 la famiglia Maninchedda-Solinas celebra l’inizio di una nuova fase della propria storia trasferendo la sede da corso Vittorio Emanuele a via Roma 28: nasce così Manì Boutique. Il nuovo punto è incastonato in un immobile storico di grande pregio architettonico, nel cuore della città. Il progetto prevede la creazione di uno spazio esclusivo dove gli elementi storici e gli interventi contemporanei s’incontrano, dando vita a un’architettura pulita ed elegante, dove gli oggetti preziosi sono protagonisti assoluti.







