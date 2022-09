Thomas, sfida oltreoceano

TagsDinamo WomenEra un idolo all’high school di Las Vegas, dove ha vinto quattro titoli, era una star ad Arizona dove ha perso un titolo NCAA per un punto, ha debuttato nella WNBA con Phoenix, Sam Thomas a 23 anni ha già fatto molta strada, ma adesso arriva la salita.



Uscire dalla propria comfort zone, uscire dagli Stati Uniti e mettersi in gioco in Europa, dimostrare di poter iniziare una carriera da pro.



L’anno da rookie è il più difficile, ma lei che ha vinto anche la medaglia Tom Hansen per la sportiva più brava anche nello studio ha le idee molto chiare:



“Come nata la passione per il basket a Las Vegas? Mio padre è un coach e, grazie ai suoi consigli, insieme ai miei tre gemelli (due sorelle e un fratello) ci siamo innamorati di questo sport”.



“Adesso inizia il momento difficile dopo le avventure in Las Vegas e Arizona? Ovviamente è diverso il primo giorno in Europa, coincide con il primo giorno senza la mia famiglia - come è accaduto anche al college - anche se il Jet Lag è stato uno degli aspetti più duri”.



Sam Thomas arriva alla Dinamo per rinforzare il roster di coach Restivo. Sarà una stagione intensa tra campionato ed EuroCup Women ma la giocatrice classe 1999 vuole essere una giocatrice polivalente per la squadra, aiutandola sia offensivamente che dal punto di vista delle cose che non si vedono nelle statistiche:



“Cosa posso dare alla Dinamo? Sono una guardia tiratrice, ma riesco anche a stoppare, recuperare palloni e difendere. Voglio alzare il livello qualitativo del mio basket e portare energia alla squadra”.



“Che persona sono fuori dal campo? Mi piace stare con la mia famiglia e amici. Amo gli animali e il mio cane che mi manca tanto e confrontarmi con nuove culture”.



La famiglia è fondamentale nella vita di Sam Thomas, alle prese con la primissima esperienza in Europa dopo stagioni da protagonista negli Stati Uniti tra liceo e college. Infatti, non è arrivata sola:



“C’è anche mia madre con me qua. Avevo bisogno che ci fosse qualcuno, dato che mio padre lavora ma mi raggiungerà nel corso della stagione. Mi aiuta davvero tanto, soprattutto con le faccende domestiche: è bello averla qui e mi fa sentire a casa”.



Le mie impressioni sulla Sardegna? Meravigliosa, non ho ancora avuto l’occasione di visitare le spiagge ma ho sentito che sono stupende, anche da qualche foto che ho visto. La cultura e le strutture mi hanno colpito, tutto sembra bello e sto cercando di apprendere le basi di italiano per integrarmi al meglio e presto”.



GUARDA L’INTERVISTA INTEGRALE SU DINAMO TV







Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna



20 settembre 2022