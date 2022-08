Tommaso Raspino aggregato alla preparazione biancoblu

Il giocatore classe 1989 farà parte del ritiro di Oristano e aiuterà la squadra di coach Piero Bucchi in questa prima parte della stagione



La Dinamo Banco di Sardegna dà il benvenuto a Tommaso Raspino, classe 1989, che sarà aggregato alla prima squadra nel ritiro di Oristano: ala prodotto del vivaio biellese, Raspino darà una mano alla squadra che dovrà fare a meno di Kaspar Treier, impegnato con l’Estonia a EuroBasket.



Giocatore dal lungo curriculum in A2, cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Biella, 198 centimetri per 94 chilogrammi, ha vestito tra le altre le maglie di Pavia, Omegna, VL Pesaro, Ferentino, Piacenza, Urania e Udine, dove ha giocato insieme a Ousmane Diop. Lo scorso anno in forze alla Stella Azzurra Roma in A2 ha viaggiato con oltre 10 punti e quasi 5 rimbalzi di media.



“Sono entusiasta di questa opportunità e felice di poter fare la preparazione con l’entourage di Sassari sotto la guida di coach Piero Bucchi _commenta Tommaso_. Per me la Sardegna è casa e quindi poter fare qui ciò che amo di più è davvero un sogno. Sono carichissimo, non vedo l’ora di arrivare: trovo tanti ragazzi che conosco già e sono pronto per lavorare sodo insieme al gruppo”.



Sassari, 17 agosto 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna