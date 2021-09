Tre su tre: la Dinamo stacca il biglietto per la Final Eight

TagsSupercoppa Italiana 2021-2022La terza vittoria di fila vale il pass per la F8 di Supercoppa Italiana in agenda dal 17 al 21 settembre a Bologna



Che Dinamo! Gli uomini di coach Demis Cavina siglano la terza vittoria di fila che vale il biglietto per la qualificazione alla Final Eight di Supercoppa Italiana che, dal 17 al 21 settembre, assegnerà il primo trofeo della stagione. I sassaresi partono bene e riescono a portarsi avanti fin dalla prima frazione, condotti dalla coppia Clemmons-Battle, 40 punti in due e 57 di valutazione, chiudono avanti in doppia cifra al 20’. Nel secondo tempo una Cremona mai doma, condotta da un super Matteo Spagnolo, classe 2003 e di proprietà del Real Madrid, autore di 23 punti con 8/9 da due, si riporta a contatto più volte ma sono la classe e il talento di David Logan (13) e Bendzius (15) a chiudere la sfida.



La Dinamo centra quindi la qualificazione e ancora una volta prenderà parte alla corsa alla Supercoppa: grandi Giganti!



Quintetto classico per coach Demis Cavina che manda in campo Clemmons, Burnell, Bendzius, Mekowulu, Gentile, Cremona risponde con Pecchia, Spagnolo, Tinkle, Miller e Cournooh. Cremona parte forte con un break di 5-0 firmato Miller-Tinkle, Anthony Clemmons rompe il ghiaccio per i sassaresi ma i padroni di casa centrano il primo allungo con Tinkle e Spagnolo. Il Banco si fa sotto e sigla il controparziale con Battle dall’arco e il contropiede chiuso da Clemmons che inchioda il 9 pari. Eimantas Bendzius firma il sorpasso, testa a testa tra le due squadre, gli isolani piazzano il break condotti da Battle, il primo a portarsi in doppia cifra, Bendzius e Clemmons: ottimo impatto di Logan che punisce dall’arco e scrive il sorpasso sassarese. Gli uomini di Cavina trovano l’allungo con Battle e il primo quarto si chiude 21-28. Sassari apre la seconda frazione allungando il break fino a 10-0 e dice +12 biancoblu mentre la Vanoli non trova il canestro per 3’. Cournooh interrompe il digiuno ma è Spagnolo a trascinare la squadra con 5 punti in fila. Gentile e Bendzius tengono il Banco in controllo (32-40). Poeta prosegue l’ottima scia delle prime due partite e punisce dai 9 metri, accorcia ancora e Agbamu inchioda la schiacciata del -3 (39-42). Ci vuole parlare su coach Cavina, i suoi escono bene dal timeout con la tripla di Bendzius e due liberi del lituano. Burnell chiude il primo tempo con il canestro del +10, alla seconda sirena con un sontuoso 80% da due, il tabellone dice 39-49. Mekowulu apre le danze del secondo tempo, Miller prende per mano Cremona e firma 8 punti che riportano i padroni di casa a -5. Tyus Battle caccia indietro i lombardi dall’arco, coadiuvato da Clemmons. L’ex Igokea scrive il nuovo +8: Clemmons e Battle scrivono 35 punti in due e 45 totale di valutazione. La Vanoli monetizza i tanti falli avversari, può contare su un ottimo Matteo Spagnolo (21 punti, 7/8 da due, 4 as in 30’). Logan e Gentile però puniscono le distrazioni dei padroni di casa che sono costretti a dare tanti minuti ai giovanissimi Gallo, Zacchigna e Agbamu, dopo 30’ è 65-75.



Spagnolo entra con personalità nell’ultimo quarto, infila 6 punti di fila e riporta i padroni di casa a -6. Bendzius ferma la scia dai 6.75 e il Banco prova a riprendersi l’inerzia con Clemmons e Mekowulu. 7-0 Dinamo, il giocatore classe 2003 di proprietà del Real Madrid accorcia ancora ma il runner di Logan dice 74-86 con poco meno di 5’ da giocare. Cremona però non si arrende, bomba e liberi di Cournooh, risponde JB: tripla di Tinkle e contropiede di Pecchia. Cremona si porta a -6 e coach Cavina chiama minuto. Il Professor Logan caccia indietro la Vanoli dall’arco e mette in cassaforte la vittoria del Banco che stacca il biglietto per la Final Eight di Supercoppa Italiana. I giganti affronteranno il prossimo 18 settembre Brindisi ai quarti di finale nella corsa al primo trofeo dell’anno alla Unipol Arena di Bologna.



Vanoli Cremona - Dinamo Banco di Sardegna 87-98



Parziali: 21-28; 18-21; 26-26; 22-23.



Progressivi: 21-28; 39-49; 65-75; 87-98.



Cremona. Agbamu 3, Zacchigna 2, Gallo, Pecchia 14, Miller 14, Poeta 7, Spagnolo 23, Vecchiola, Errica , Tinkle 12, Cournooh 12. All. Paolo Galbiati



Assist: Poeta (6) - Rimbalzi: Miller (6)



Dinamo. Logan 13, Clemmons 20, Gandini, Devecchi, Treier 2, Chessa 3, Burnell 10, Bendzius 15, Mekowulu 8, Gentile 7, Battle 20, Borra. All. Demis Cavina



Assist: Clemmons (7) - Rimbalzi: Mekowulu (9)



