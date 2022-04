Trionfa Metz, bene la Dinamo

TagsDinamo LabNella giornata conclusiva del torneo Metz si aggiudica anche il quarto match e conclude imbattuta la manifestazione, vincendo il trofeo europeo per la prima volta nella sua storia. Bene la Dinamo che gioca tutte partite con orgoglio e determinazione, chiudendo al 3° posto, grazie al successo sul KKTC 75-59 e trovando buonissimi riscontri, soprattutto dal duo Garibloo – De Miranda, con il brasiliano che firma una tripla doppia con 20 punti 12 rimbalzi e 10 assist.



5 squadre, quasi 60 atleti, un’organizzazione elogiata da tutta la Federazione Europea di Basket in Carrozzina, 10 partite live su Dinamo TV per un totale di oltre 20 ore, news, gallery fotografica, recap giornalieri, l’Eurocup 2022 a Sassari è stata un successo comunque sia finita. Spirito di grande lealtà sportiva, arbitri di eccellente livello, location, sicurezza dei giocatori, test Covid-19 senza nessuna positività, una tre giorni bellissima.



Nell’ultima partita la Dinamo parte sonnolenta contro i turchi, pagando anche il grosso sforzo delle prime tre partite con scarsissime rotazioni. Ma anche gli avversari, pur essendo ridotti all’osso e con la “stella” Eksi vendono cara la pelle e chiudono avanti al 10’ (15-18)



Nel secondo quarto inizia a giocare il Banco, difesa più aggressiva, campo aperto e De Miranda che sfrutta ogni occasione. Parziale di 12-1 e match ribaltato (27-19). Dopo il time out ospite, Sassari continua a pigiare sull’acceleratore, i 14 punti di De Miranda e i due punti con ovazione del 15 enne Uras sigillano il punteggio sul 37-25 del 20’



Terza frazione che inizia come la prima, Dinamo poco lucida e attenta, forza in attacco e perde palloni con superficialità, i turchi lottano e con un parziale di 9-2 rimettono il match in carreggiata (39-34 al 24’). Il time out di Bisin scuote il Banco che rientra per piazzare un contro break di 10-2 firmato da De Miranda che si avvicina ad una sontuosa tripla doppia. (51-38 al 28’). Dopo aver fatto rialzare la testa ai turchi, Sassari riesce a chiudere il 3° quarto avanti di 12 punti (53-41)



Ultimo periodo con la Dinamo che gioca al gatto con il topo, sembra controllare il match ma non lo chiude mai definitivamente. I turchi con i 24 punti di Eksi e i 17 di Akdeniz tornano a -6 (63-57 al 37’), poi ci pensano due canestri di Billy Rovatti a riportare il vantaggio in doppia cifra costringendo il coach avversario al time out (67-57 38’). Finisce 75-59 per Sassari che chiude la manifestazione al 3° posto.



Tripla doppia per De Miranda 20 punti con 12 rimbalzi e 10 assist, Garibloo 19 punti con 11 rimbalzi



lab1.JPG



Risultati 3^ giornata



KKTC (Turchia) – Puy en Velay (Francia) 44-82



Pactum (Polonia) – Metz (Francia) 36-60



Dinamo Lab (Italia) – KKTC (Turchia) 75-59



Classifica Finale



Metz (Francia) che vince l’Eurocup 2022 4-0Le Puy en Velay (Francia) 3-1Dinamo Lab (Italia) 2-2Pactum (Polonia) 1-3KKTC (Turchia) 0-4 MVP “Angelo Vitiello” consegnato dall’Hall of Fame Dinamo Tore Arghittu:



Robin Poggenwisch come playmaker dei campioni di Metz







All Star Team | Quintetto della manifestazione



Poggenwisch (playmaker Metz)



Claudio Spanu (guardia Dinamo Lab)



Linblom (ala Metz)



Gabranovs (ala Le Puy en Velay)



Bandura (centro Metz)











Si ringraziano gli sponsor, i collaboratori, i volontari, tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento:



Il Banco di Sardegna sempre attento



Hotel Pegasus per aver ospitato le squadre ospiti. Marras & Usai per il catering della manifestazione. Character per tutta la parte pubblicitaria e di cartellonistica al palazzetto, la Croce Blu, Franco Pisano noleggio con conducente, Clinica ortopedica dell’Università di Sassari, Directa sport per il service di DinamoTV con 10 dirette e oltre 20 ore di live streaming in 3 giorni.



Errenne di Renato Arcolaci. Gli staff di rilevazione statistica, i DJ, lo speaker e il servizio d’ordine della Dinamo