Un aiuto per l'Ucraina

TagsFondazione DinamoPer aiutare la popolazione ucraina in questo terribile momento di emergenza, la Dinamo Sassari, attraverso la sua Fondazione e con la collaborazione del main sponsor Banco di Sardegna, del gold sponsor Double S Insurance Company e della Rete Dafne, vuole raccogliere tutti i beni di prima necessità che possano servire come aiuto immediato. Non delle donazioni in denaro ma dei generi da consegnare entro mercoledì mattina allo Store di Via Nenni, per poter procedere con il primo carico da far arrivare a destinazione il prima possibile, grazie alla collaborazione e al contributo di alcuni membri della comunità ucraina in Italia.



Gli orari in cui sarà possibile consegnare i beni richiesti:



Martedì 1° marzo dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30



Mercoledì 2 marzo entro le ore 13:00



Rete Dafne Italia si mette a disposizione della Comunità Ucraina in Italia offrendo gratuitamente sostegno psicologico in presenza o anche a distanza a coloro che in questo momento di grande difficoltà stiano vivendo il disagio per i propri familiari presenti nelle zone colpite dalla guerra.



Rete Dafne è un servizio specifico pubblico e gratuito finalizzato alla costituzione di una rete che possa garantire ad ogni vittima di reato accoglienza, ascolto, informazione sui propri diritti, supporto psicologico e psichiatrico, orientamento, accompagnamento ai servizi e mediazione.



La Rete Dafne offre gratuitamente i diversi servizi a supporto delle vittime di qualsiasi reato, di ogni età, nazionalità, condizione economica e sociale, e costituisce attuazione alla Direttiva 2012/29/UE “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”.







Riferimenti Telefonici:



TORINO 0115683686 3895503386



TOSCANA 800777811



SARDEGNA 800013000 3461007612



PUGLIA 800034532



NAPOLI 3662412177











Nel dettaglio i beni di prima necessità più urgenti



Dal punto di vista medico tutti i materiali per sale operatorie e medicine di pronto soccorso:



garze di varia misura sia sterili che non;



bende in garza sterili autoadesive e normali



bende gessate (ingessatura)



lacci emostatici



tutori



stampelle regolabili



cotone idrofilo



tintura di iodio



guanti sterili



disinfettanti ospedalieri



set strumenti sala operatoria



grembiuli sanitari



grembiuli medici per sale operatorie



traverse monouso



lenzuoli per sale operatorie



set lenzuola corsia



set flebo



siringhe varie grandezze



cateteri urinari e fecali







tamponi per naso



nastro adesivo medico



fili ed aghi per suture sia esterni che interni



set per intubazione



colla per sutura



soluzione fisiologica non in vetro sia glucosata che sodio







antidolorifici forti post traumatico od operatori



antiemorragici



antibiotici post operatori







Dal punto di vista generi alimentari e bambini:



Saponi



Latte formula 1 e 2 e omogenizzati



Pasta e cibo in scatola (tonno carne e latte liofilizzato)



Shampoo



Bastoncini per orecchie



Assorbenti post partum



Salviette per bambini



Creme per cambio pannolino



Pannolini “0 mesi, 3 mesi, 5 mesi, 12+”



Lenzuola



Intimo donna/uomo



Coperte pesanti



Cuscini



Cibo per bambini “semolino” e altre tipologie simili



Omogenizzati “frutta, carne, pesce”



Succhi per bambini



The per bambini



Particolare urgenza di Biberon e ciucci



Vitamine per bambini



Gocce per occhi floxal



Medicine per bambini piccoli contro bronchite e influenze.



Medicine per diarrea e stomaco per i bambini.



Antidolorifici per bambini “anche in punture”



Antibiotici



Siringhe 50 ml



Medicine contro vomito per bambini.



Bilance per i neonati



Termometri per febbre



Vasini per chi sta nel letto