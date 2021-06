Un club, tre squadre, un’Isola di opportunità

TagsMarketing MeetingIl Marketing Meeting Sponsor&Partner 2021 nella sede del Banco di Sardegna di piazza Castello



Questo pomeriggio, nella sala convegni del quinto piano della sede del Banco di Sardegna di piazza Castello, a Sassari, si è tenuto il tradizionale Marketing Meeting del club, evento riservato a partner e sponsor che hanno sposato il progetto biancoblu. Ritornati in presenza, nel totale rispetto delle norme di distanziamento e prevenzione, è stata l’occasione per tirare le somme di una stagione sicuramente particolare: una stagione che per la Dinamo ha segnato una prima importante. La Dinamo Banco di Sardegna è infatti il primo club ad avere tre squadre nella massima serie e disputare quattro competizioni grazie alle Dinamo Women, la Dinamo Lab e la Dinamo maschile. Un simbolo importante, in un anno di ripartenza dopo le problematiche legate al Covid, che rappresenta uno slancio di ottimismo e crescita in mezzo alle tante difficoltà che hanno toccato il mondo sportivo.



Ad aprire l’incontro, con i rappresentanti delle aziende sponsor, il video emozionale di Dinamo Tv, che ha ripercorso una stagione lunga dieci mesi, iniziata presto con il girone di Supercoppa interamente disputato al Geovillage -con la prima “bolla” europea- fino ai titoli regionali conquistati dai baby della Dinamo Academy Under 18, under 15, passando per la storica salvezza delle Dinamo Women al debutto nella A1 femminile e la Dinamo Lab, che ha chiuso al sesto posto il campionato della massima serie Fipic. A colorare una stagione complessa ma carica di speranza e obiettivi il calore dei tifosi che, dopo un anno di distanza forzata, non hanno voluto far mancare il loro apporto e hanno accolto in festa i giganti in Gara3 e Gara4 dei quarti di finale Playoff.



A fare gli onori di casa, nella suggestiva sala convegni del main sponsor che ha ospitato l’evento, il presidente Stefano Sardara affiancato dal direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese con la preziosa collaborazione del direttore della Nuova della Sardegna Antonio Di Rosa.



E il numero uno biancoblu ha subito annunciato un nuovo step del club: “Andiamo estremamente fieri di essere l’unica squadra di serie A con tre squadre nella massima serie ma vi anticipo che c’è un’importante novità quest’anno: batteremo un ulteriore record perché tutte e tre le squadre faranno le competizioni europee. Le Dinamo Women sono state ammesse alla Fiba Europe Cup, gli uomini chiaramente faranno per il quinto anno la Basketball Champions League e la Dinamo Lab disputerà l’Eurolega”.



La parola al direttore della Nuova Sardegna, media partner del club, Antonio Di Rosa: “Questa squadra nonostante la pandemia, il budget ridotto rispetto alle grandi del campionato è andata bene, sebbene sia stata sfortunata nell’ultima tornata dei playoff. Non si può pretendere di più a una città come questa, con una società attenta nelle scelte e nella creazione dei roster. Adesso fremiamo in attesa di scoprire il prossimo allenatore, nel mentre siamo felici che procedano i lavori del PalaSerradimigni. Penso che l’unico punto di riferimento sportivo per la città sia la Dinamo con le sue tre squadre. Spero che la vendita della società venga fatta con persone che abbiano il cuore Dinamo, per rafforzare la squadra e gestirla con intelligenza. Speriamo che in parallelo la pandemia ci abbandoni e ci permetta di tornare alla normalità: non vediamo l’ora di tornare al Palazzetto”.



In un anno a porte chiuse la Dinamo però ha colto l’opportunità insita in ogni difficoltà, intensificando comunicazione e marketing, con la nascita di Dinamo Communication, testata giornalistica registrata e unicum nella Legabasket, incentivando la vendita dell’e-commerce che ha registrato un sostanziale incremento, utilizzando ampiamente la propria visibilità per supportare le iniziative della Fondazione e vestire l’ormai tradizionale ruolo di ambasciatori della Sardegna in Italia e in Europa, attraverso le numerose campagne di sensibilizzazione condivise con la Regione Sardegna. L’ufficio marketing e comunicazione ha ideato nuove e innovative attività con gli sponsor, ovviando all’impossibilità di presenziare ai classici eventi: così come gli incontri del Basket to Business si è spostato su piattaforma digitale.



“La Dinamo è l’unica squadra d’Italia ad avere la possibilità di autoprodurre l’85% del suo fabbisogno: questo significa che la società prescinde da chi la guida _ha analizzato il presidente Sardara_. È un caso unico nel panorama cestistico nazionale e in parte europeo. Il 30% di ticketing che quest’anno è mancato è stato sopperito dal club, con l’aiuto della Regione e del main sponsor: siamo riusciti a rimanere competitivi anche con un 20% in meno del budget. Questo è stato possibile perché la società era sana, diversamente non sarebbe stato così”.



All’annuncio dato nelle scorse settimane dal numero uno biancoblu dell’ultimo anno alla guida della società fa seguito l’anticipazione sul suo futuro: “Ve lo dico già: mi occuperò a tempo pieno della Fondazione Dinamo e delle sue attività”.



A concludere il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese: “Noi siamo sponsor da trentadue anni e non ho dubbi che arriveremo alle nozze d’oro. Oggi abbiamo capito in modo chiaro che cos’è la Dinamo, dove la parte sportiva è quella trainante ma c’è molto altro pari a quella sportiva. Essere sponsor di questa società per tutti noi – e siamo oltre cento aziende- è un piacere e un onore. Il lavoro che è stato fatto in questi dieci anni credo sia quello che nessun altro club ha fatto, anche in proporzione alle grandi del campionato non ha eguali nel mondo sportivo, e come abbiamo visto può competere anche con blasoni del calcio. Dobbiamo essere orgogliosi di questa società e di ciò che rappresenta la Dinamo per tutta la Sardegna. Il progetto Dinamo è nato dieci anni fa, oggi è una realtà conclamata e guardiamo al futuro con grande ottimismo”.







