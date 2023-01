Una Dinamo gigantesca

TagsDinamoLa Dinamo gioca una partita straordinaria e nonostante l’assenza di Robinson domina Pesaro 110-74 costruendo una pallacanestro spettacolare. Kruslin annulla Abdur-Rahkman ed è un fattore in attacco. Grandi partite per Dowe, Jones e Gentile, Chessa determinante, 6 uomini in doppia cifra, il Banco gioca 40’ di alto livello e spazza via la Vuelle. 17/24 da 3 punti e 137 di valutazione



LE STATISTICHE DEL MATCH



DINAMO – PESARO 110-74 (29-21 / 61-36 / 89-55)



MVP: Chris Dowe gioca una partita straordinaria e guida la squadra in tutte le fasi del gioco. Kruslin annulla Abdur-Rahkman.



CHIAVI DEL MATCH: La percentuale da 3 punti del Banco, la difesa sugli esterni di Pesaro.



Match molto delicato per la Dinamo che arriva dalla sconfitta di Napoli e vuole rilanciarsi. Per farlo però deve battere la lanciatissima Pesaro di Repesa, che arriva da tre vittorie consecutive ed è al quarto posto in classifica. Bucchi deve rinunciare ancora a Robinson che non riesce a recuperare dal problema muscolare, mentre la Vuelle, a parte Mazzola, ha tutti a disposizione.



LA DINAMO SPRINTA DAI BLOCCHI



La Dinamo sente l’importanza del match, Pesaro parte con disinvoltura, Sassari risponde con un ispirato Dowe, Jones è midiciale nell’1vs1 ma commette subito due falli. Cheatam ha grandissimo talento, la Vuelle attacca con il post basso, il Banco è aggressivo, Bendzius e un recupero di Dowe confezionano la tripla di Kruslin (16-9) con Repesa costretto al time out.



Sassari non molla la presa, Kruslin è onnipotente da 3 punti, la Dinamo gioca molto bene, pressa e allunga la difesa, il Banco arriva 24-11 ma Pesaro reagisce. Cheatam è one man show, la Vuelle si rimette in piedi, Bucchi è costretto a ruotare, Gentile è prezioso e costruisce il canestro del +8 del 10’ (29-21).



SASSARI STRAORDINARIA



Chessa e Raspino sono molto preziosi così come Treier in difesa su Cheatam, nonostante le ampie rotazioni e la mancanza di Robinson Sassari tiene, Kruslin è micidiale in attacco, la Dinamo tira con 9/13 da 3 punti grazie anche a due triploni di Massimino. Il Banco tiene difensivamente e costruisce l’attacco in maniera perfetta, Jones è un grande talento in attacco ma paga il 3° fallo, Dowe prende per mano la squadra, 14 punti dell’ex Bamberg lanciano la Dinamo sul 52-34 con un primo tempo quasi perfetto. Pesaro risente del pugno allo stomaco, il Banco non abbassa la guardia, la stoppata di Dowe fa venire giù il palazzetto, ancora un canestro di Gentile in chiusura regala un clamoroso 61-36 allo scadere del 1° tempo.



Dinamo con 11/15 da 3 punti, Dowe con 14 punti 5 rimbalzi e 3 assist con 20 di valutazione



LA DINAMO TIENE



Pesaro prova a reagire al grande primo tempo della Dinamo, Gudmunsson mette due triple consecutive ma il Banco è veramente concentrato e solido, Dowe comanda il gioco, Stephens è preziosissimo nei rimbalzi, in difesa e nel concretizzare in area, Sassari sfrutta e capitalizza con tutti anche con Jones nonostante i 4 falli. Bucchi vuole massimo sforzo per tenere il break, Gentile e Chessa sono bravissimi a condividere la palla, Bendzius e Jones continuano la sparatoria, al 30’ la Dinamo ha addirittura 34 punti di vantaggio (89-55).



IL BANCO CONTROLLA



Non c’è più tempo per Pesaro, la Dinamo controlla il gioco, ci sono applausi per tutti, Chessa gioca una partita fantastica, il Banco finisce con 6 uomini in doppia, una prestazione pazzesca di costruzioni dei tiri e nell’approccio difensivo, finisce 110-74 con Sassari che entra nelle prime otto della classifica.



Sassari, 29 gennaio 2023



