'Una partita durissima vinta con merito'

TagsDinamoCoach Bucchi sale in sala stampa insieme a Deshawn Stephens per commentare il successo contro il Paok, che riapre il discorso qualificazione. Inizia il centro della Dinamo che analizza il match:



“Durissima partita, bellissima partita, sapevamo che dovevamo vincere, abbiamo giocato con grande energia contro una squadra che non ha mai mollato, è un bello step di crescita per noi, siamo felici, dobbiamo continuare così, grazie anche al pubblico, ci hanno spinto tantissimo. La mia principale qualità è portare tantissima energia alla squadra, questo devo dare e questo è il mio step per riuscire ad aiutare sempre i miei compagni”



L’allenatore del Banco:



“Partita durissima, importantissima per noi per riaprire il girone, siamo partiti con un grande primo tempo. Siamo una squadra molto diversa dall’anno scorso anche se alcuni giocatori sono uguali, non so se è la partita della svolta, però dobbiamo continuare a lavorare trovando un assetto definitivo, dobbiamo avere pazienza, ci vuole un processo di crescita dopo alcuni cambiamenti, che ne vedranno ancora uno con Dowe”



Deshawn ha fatto un grande partita, le ha toccate tutte, ha convertito canestri, ha segnato 15 punti, è stato straordinario difensivamente con i rimbalzi, i cambi, le stoppate, spero che sia la prima doppia doppia di una lunga serie. Gerald ha fatto una buona partita, mi è piaciuto Nikolic, l’ho visto dentro l’incontro e ho giocato con due playmaker insieme. Non volevo una risposta da Pesaro, che in questo momento è una delle più in forma del campionato e abbiamo fatto una buona partita”



Sassari, 29 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna