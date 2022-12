“Una partita dalle molte luci”

Tagscampionato LBAIl commento nel post partita dello staff tecnico, Massimo Chessa e Filip Kruslin



Nella conferenza stampa post partita dell’anticipo con Napoli coach Piero Bucchi fa una rapidissima comparsata prima di lasciare il commento al suo staff: “Approfitto per farvi gli auguri di un sereno Natale ma questa sera ho piacere che oggi parlino i miei collaboratori, perché il lavoro che svolgono dietro le quinte è eccellente e sono contento che possano commentarla loro. Sono contento della gara che abbiamo disputato, volevamo vincerla e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi”.



Spazio dunque allo staff con l’assistant Giacomo Baioni: "Prima di tutto vogliamo ringraziare coach Bucchi per le belle parole, il piacere di lavorare con lui è evidente perché siamo uno staff affiatato, sul suo valore umano e professionale c’è poco da dire perché la sua carriera parla da sola. Siamo contenti perché abbiamo giocato una partita solida, una sfida che presentava molte insidie per il cammino in trasferta di Napoli. Squadra dal talento individuale che arrivava da una buona prova a Trento: noi abbiamo fatto bene le nostre cose, sbagliato qualcosa alla fine: ma siamo molto soddisfatti, Diop ha cambiato il ritmo difensivamente, Jamal ha firmato una grande partita e in generale la squadra ha eseguito il piano partita. Nel terzo quarto abbiamo preso un parziale ma siamo stati bravi a rientrare. È stata una partita da tante luci e pochissime ombre".



Sulla situazione defezioni e lavoro parla l'athletic trainer Matteo Boccolini: "credo che in questo momento ci servano solo un po’ di continuità e fortuna: in settimana stiamo lavorando con grande intensità e spesso è capitato che le partite non rispecchiassero quanto di buono fatto in allenamento. Penso che lavorando bene, con un po' di fortuna e continuitá come dice coach Bucchi possiamo fare il nostro cammino e toglierci qualche soddisfazione, perché la strada è quella giusta".



L’assistant Giorgio Gerosa commenta l’ottima prestazione difensiva della squadra: "Tra i tanti numeri di questa serata penso che uno di vitale importanza, come è stato in trasferta a Tortona, sia che all'intervallo abbiamo concesso 18 punti in area a Napoli, nonostante ne avessimo subiti 10 nei primi 10’. Alla fine della partita il totale dello stesso dato è 26 quindi vuol dire che siamo stati bravi a chiudergli l’area, abbiamo condizionato la quantità di tiri e abbassato la loro percentuale. Con un avversario come Napoli -che fa di contropiede, transizioni e individualità il cavallo di battaglia- riuscire a chiudere il pitturato e contenere le loro bocche da fuoco è fondamentale".



La parola quindi a Filip Kruslin:”Quella di stasera è una vittoria importante per noi, abbiamo fatto una bella partita con grande energia in difesa da parte di tutta la squadra: questa è la chiave per vincere con una squadra come Napoli che ha tanto talento. Andiamo avanti così".



Gli fa eco Massimo Chessa: "Sapevamo che era una partita difficile, Napoli è un avversario ostico che può contare su tanti giocatori di uno contro uno quindi dovevamo essere attenti e aggressivi sulla palla. Siamo stati bravi, ci siamo riusciti dall'inizio e siamo stati bravi anche contro la zona, che usano tanto; abbiamo chiuso con sole 8 palle perse quindi significa che l'attacco ha lavorato bene. Dobbiamo avere continuità, oggi eravamo senza Stefano e abbiamo risposto bene alla sua assenza: siamo un bel gruppo, che lavora bene e si fa un grande mazzo”.







