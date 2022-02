Una serata da Women

TagsDinamo Women 2021-2022Nel recupero della 13^ giornata le Women di coach Antonello Restivo sfidano la Geas di Cinzia Zanotti, in lizza per un posto nei playoff. La Dinamo, reduce dall’infortunio di Arioli e dalla sconfitta beffa di Moncalieri, sogna un mercoledì da women, come spesso ci hanno abituato le ragazze in casa



Non esistono particolari rivalità in campo femminile, visto che le Women sono alla seconda stagione della loro storia, ma la partita con Sesto Giovanni rappresenta sicuramente un match particolare, non come gli altri. Le ragazze di coach Restivo non ci arrivano nella condizione migliore. La partita di Moncalieri, non solo ha lasciato strascichi dal punto di vista della beffa finale, ma anche dal punto di vista fisico e delle rotazioni. L’infortunio del capitano Cinzia Arioli e l’assenza di Jessica Shepard, a causa del Covid, hanno tolto tantissimo alle ragazze, che con rotazioni ridotte ed extra sforzi a livello fisico, devono scendere già in campo mercoledì sera alle 19 per il recupero della 13^ giornata



Restivo: “Sappiamo che sarà una partita durissima, non siamo nelle migliori condizioni e arriviamo da un match dal dispendio fisico enorme. Peccato non poterci giocare alla pari una sfida che come quella di domenica poteva farci ambire a posizioni migliori. Teniamo duro, cerchiamo di dare tutto quello che abbiamo, in casa abbiamo fatto sempre grandi prestazioni, ma l’avversario è di livello e non sarà assolutamente facile”



La Geas è squadra tosta e quadrata, non ha cambiato praticamente nulla rispetto alla scorsa stagione ed è pronta a conquistare due punti pesanti in vista della lotta playoff. La Dinamo (con le due partite da recuperare con Ragusa) è a sole due lunghezze dalle lombarde, che al momento occupano l’ottavo posto della classifica, ma ci arrivano nel momento sbagliato, nonostante le grandi prestazioni casalinghe che l’hanno contraddistinta, non ultima quella con la Virtus Bologna, che domenica ha dominato a Ragusa, Moroni (12 punti con 6 rbs e 5 assist e 21 di valutazione contro la PMS) e compagne potrebbero pagare lo sforzo di Moncalieri.



Nell’ultimo turno la Geas, ha perso sul difficilissimo campo di Lucca con il punteggio di 63-48, tirando con il 25% dal campo e segnando solo 22 punti nel 2° tempo



Ecco la presentazione della partita del playmaker Giulia Moroni, la migliore in campo a Moncalieri insieme a Veronica dell'Olio:



“Partita importante, fondamentale, il passo falso di Moncalieri rende questo match ancora più determinante di quello che fosse già, dobbiamo affrontarla come una finale. Geas è molto fisica, è grossa, può metterci in difficoltà, tutte devono spingersi oltre, dare qualcosa in più, visto anche l’infortunio di Cinzia che ci ha accorciato le rotazioni. La classifica parla chiaro, se vogliamo ambire a qualcosa di più, esiste solo vincere, dobbiamo ripartire dagli errori di Moncalieri e far tesoro della lezione. È una partita tutta da giocare con furbizia e intelligente con un approccio giusto a livello mentale soprattutto dal punto di vista fisico che è il loro punto di forza”



Le lombarde hanno una base italiana solida che si conosce molto bene. Dotto, Crudo, Panzera e la battagliera Trucco (8.5 punti e 5.6 rimbalzi a partita) sotto canestro sono delle certezze per coach Cinzia Zanotti, che si aspetta di più da Graves (solo 4 punti con 2/8 a Lucca) e da Gwathmey, che viaggia a 13,7 punti di media con quasi 6 rimbalzi. La coppia americana può fare la differenza, mentre la comunitaria di passaporto cipriota Raca (11 punti di media) è il collante del quintetto.



Cinzia Zanotti, nata a Cagliari nel giorno della festa della donna, grandissima giocatrice degli anni 80-90 con oltre 1000 punti segnati e 113 presenze con la maglia della Nazionale, è alla sua nona stagione sulla panchina del Geas.



BIGLIETTI in vendita:



Martedì 22 febbraio 9.30 – 13.00 | 16.00 – 18.30



Mercoledì 23 febbraio 9.30 – 13.00 | 16.00 – 19.00 orario di inizio della partita



Con soli 10 euro puoi acquistare il biglietto in tribuna centrale per assistere ad un grande match



MEDIA: La partita sarà trasmessa da LBF TV, seguite gli aggiornamenti sui nostri canali social, mentre Dinamo TV trasmetterà sia la Web Social Cronaca che la conferenza stampa post match con i due allenatori e le giocatrici