Variazioni e Biglietti

TagsDinamo 2021-2022Sono stati annunciati degli spostamenti per quanto riguarda le partite della Dinamo maschile e delle Women di coach Restivo.



Domenica 6 febbraio il Banco di Sardegna Sassari giocherà a Trieste contro la squadra di Ciani alle ore 18:00 (diretta su Discovery + e Web Social Cronaca su Dinamo TV), mentre la palla a due della partita del 13 febbraio contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna è stata anticipata alle ore 18:00.



Variazione d’orario anche per il femminile con Lucas e compagne che nella 20^ giornata di campionato, in programma domenica 20 febbraio, saranno di scena in Piemonte a Moncalieri. La partita è stata anticipata alle 15:15.



Intanto sono in vendita i biglietti per la grande sfida delle ragazze contro la Virtus Bologna di sabato 5 febbraio alle 17 al PalaSerradimigni.



Gli orari per poter acquistare i ticket per il match – clou della 19^ giornata sono questi:



Giovedì - Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30



Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:00, orario di inizio della partita.