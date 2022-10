Veneto, crocevia Dinamo

TagsDinamoUna domenica di assoluta passione, una domenica di campionato importante, che può aprire una striscia vincente, che può essere crocevia chiave per questa prima parte di stagione. Il Veneto è regione direttamente coinvolta, le Women sono attese dal big match di Venezia contro la Reyer di coach Mazzon e dell’ex Jessica Shepard (primo vero esame per Holmes). Dopo 10 anni con le orogranata torna al Taliercio anche la leader del Banco, Debora Carangelo, che non vede l’ora di entrare in campo per battagliare con il suo passato e con il talento di Matilde Villa, uno dei migliori prospetti in Italia. Un match che testerà il livello di competitività della squadra di Restivo, finora imbattuta in confronti ufficiali, due vittorie in campionato, doppietta nel qualification round di Eurocup e tanta voglia di stupire nonostante la probabile assenza di Makurat, un perno del roster. Poi ci sarà il recupero martedì prossimo con San Giovanni Valdarno, la Dinamo potrebbe essere proiettata nelle primissime posizioni della classifica.



Stesso discorso per la squadra di Bucchi, che vuole risposte dopo i tanti infortuni e il riscatto contro Verona. Treviso è osso duro, perché non ha ancora vinto, perché gioca in casa e perché deve invertire la rotta. Ovviamente per il Banco l’occasione di aprire la strada che porta ai piani alti e di andare a Salonicco con il morale alto e con un Nikolic in più nel motore dopo l’infortunio di Dowe.



Sassari sa che Adrian Banks è uno degli attori fondamentali della squadra di Nicola, così come il nazionale polacco Sokolowski, decisivo per le sorti di Treviso. Occhio al duello tra Iroegbu e Robinson, mentre sotto le plance Onuaku proverà a far valere la sua qualità contro l’atletismo di Cooke, visto in passato a Trieste. Poi ci sono una serie di giocatori pericolosi da non far diventare protagonisti come il talentuoso Jantunen, ex Ostenda, come l’ex Pistoia Jurkatamm o l’ex Dinamo Paolo Sorokas, che arriva dalla splendida stagione di Varese. L’ex playmaker di Brindisi Zanelli prova ad avere impatto dalla panchina e potrebbe incrociare il duello con Nikolic, al suo esordio con la maglia di Sassari e tesserato a tempo di record.



Due tipologie di partite diverse, ma con la consapevolezza per un motivo o per l’altro che saranno già due partite importanti, per le Women per capire il grado di competitività e il livello di chimica di squadra raggiunto contro una big, i ragazzi di Bucchi per riuscire a portare a casa una vittoria in trasferta che vale doppio nel percorso che qualifica alle Final Eight di Torino 2023 (le prime otto del girone di andata staccano il pass).



