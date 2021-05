Venezia ancora tu, non dovevamo vederci più?

TagsPlayoff LBAViaggio nella rivalità del classico del campionato LBA: giovedì al via i quarti di finale



Sassari e Venezia, el clasico. Dopo la stagione chiusa in anticipo per l’emergenza Covid i playoff della Dinamo Banco di Sardegna, la nona negli undici anni di massima serie, ripartono esattamente dal campo in cui si erano chiusi: il Taliercio di Venezia. A volte il destino ci mette lo zampino e il cammino dei playoff del Banco riparte, 690 giorni dopo da Gara 7 del giugno 2019, proprio dal parquet del Taliercio contro gli orogranata.



La classifica finale della regular season ha definito gli accoppiamenti della post season e a catalizzare i riflettori della massima serie sarà ancora una volta la rivalità tra Reyer e Dinamo, due piazze che negli ultimi anni si sono contese i principali trofei mettendo in difficoltà blasoni come l’Olimpia e la Virtus. La Reyer si presenta da detentrice dell’ultimo Scudetto assegnato, qualificandosi ai playoff per la sesta volta consecutiva, l’ottava nelle ultime nove edizioni e l’undicesima totale.



Ancora tu, non dovevamo vederci più recita una famosa canzone: è questo il destino di Sassari e Venezia, incontrarsi subito al primo turno e affrontarsi a viso aperto. Due squadre diverse rispetto a quelle che hanno disputato le ultime Finals del campionato Legabasket LBA. La formazione lagunare continua il suo cammino nel segno della continuità con una squadra profondissima sotto la guida di coach Walter De Raffaele che, rispetto alle scorse stagioni, ha allungato le rotazioni con Isaac Fotu, Jeremy Chappell, Wes Clark e l’ex Curtis Jerrells. La Dinamo ha cambiato assetto rispetto agli anni passati con un’impronta marcatamente europea.



E allora a poco meno di ventiquattro ore dalla prima palla a due è tutto pronto per una nuova pagina della storia di questa rivalità: la seconda serie playoff tra Sassari e Venezia con l’auspicio che, ancora una volta, regali grandi emozioni.



Sassari, 12 maggio 2021



